https://arabic.sputniknews.com/20220418/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-بمنع-وصول-الطائرات-وسفن-الوقود-إلى-مطار-صنعاء-وميناء-الحديدة-1061340371.html
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بمنع وصول الطائرات وسفن الوقود إلى مطار صنعاء وميناء الحديدة
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بمنع وصول الطائرات وسفن الوقود إلى مطار صنعاء وميناء الحديدة
اتهمت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، "التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بمنع وصول الطائرات إلى مطار صنعاء وعرقلة وصول سفن الوقود إلى... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T16:02+0000
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وقال المسؤول في جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، إن "تحالف العدوان الأمريكي السعودي لا يزال يمنع وصول الطائرات إلى مطار صنعاء ويعرقل وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، في ظل شنه غارات جوية وزحوف على الأرض".وأضاف عبد السلام، أن "تحالف العدوان خرق الهدنة عسكريا بشن طيرانه التجسسي 9 غارات، وزحف مرتزقته في محافظة مأرب 3 مرات"، على حد قوله.وفي الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين، تتضمن وقف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ومنذ الإعلان عن دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ، يتبادل الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" الاتهامات بخرق الهدنة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بمنع وصول الطائرات وسفن الوقود إلى مطار صنعاء وميناء الحديدة
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اتهمت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، "التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بمنع وصول الطائرات إلى مطار صنعاء وعرقلة وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة".
وقال المسؤول في جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، إن "تحالف العدوان الأمريكي السعودي لا يزال يمنع وصول الطائرات إلى مطار صنعاء ويعرقل وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، في ظل شنه غارات جوية وزحوف على الأرض".
وأضاف عبد السلام، أن "تحالف العدوان خرق الهدنة عسكريا بشن طيرانه التجسسي 9 غارات، وزحف مرتزقته في محافظة مأرب 3 مرات"، على حد قوله.
وفي الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين، تتضمن وقف العمليات العسكرية الهجومية
براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ومنذ الإعلان عن دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ، يتبادل الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" الاتهامات بخرق الهدنة.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.