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إعلام ألماني: تأثير العقوبات المفروضة على روسيا يمتد إلى مجالات جديدة في البلاد
إعلام ألماني: تأثير العقوبات المفروضة على روسيا يمتد إلى مجالات جديدة في البلاد
أشار تقرير إعلامي ألماني إلى توقعات بانخفاض كبير في بناء المساكن للعام القادم في البلاد. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T08:18+0000
2022-04-18T08:18+0000
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ووفقا لتقرير ZDF التلفزيوني، فقد قال موظف في اتحاد VNW في هامبورغ: "حوالي 86 في المائة من تعاونيات الإسكان وشركات الإسكان ذات التوجه الاجتماعي في شمال ألمانيا تعتبر أن بناء شيء جديد في المستقبل القريب أمر غير واعد ولا يمكن التنبؤ به". ويعتقد ممثلو الصناعة أن الوضع الحالي يرجع إلى نقص مواد البناء والزيادة السريعة في تكلفتها، والتي ترتبط بعواقب جائحة الفيروس التاجي والوضع في أوكرانيا.وتواجه ألمانيا ودول غربية أخرى ارتفاعا حادا في أسعار الوقود والسلع الأخرى بعد فرض عقوبات شاملة ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا. وتتوقع برلين وقف استيراد الفحم والنفط بحلول نهاية هذا العام، وبحلول منتصف عام 2024 ستتخلص من إمدادات الغاز الروسية. في الوقت نفسه، وفقًا لرئيس وكالة الشبكة الفيدرالية كلاوس مولر، فإن انقطاع الإمدادات يهدد بعواقب وخيمة على الأعمال التجارية الألمانية والسكان وسلاسل التوريد.
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أخبار ألمانيا, العالم

إعلام ألماني: تأثير العقوبات المفروضة على روسيا يمتد إلى مجالات جديدة في البلاد

08:18 GMT 18.04.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEمتظاهرون في برلين يحملون علم الاتحاد الأوروبي خلال تجمع حاشد تحت شعار "أوقفوا الانقلاب" للاحتجاج على محاولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة
متظاهرون في برلين يحملون علم الاتحاد الأوروبي خلال تجمع حاشد تحت شعار أوقفوا الانقلاب للاحتجاج على محاولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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أشار تقرير إعلامي ألماني إلى توقعات بانخفاض كبير في بناء المساكن للعام القادم في البلاد.
ووفقا لتقرير ZDF التلفزيوني، فقد قال موظف في اتحاد VNW في هامبورغ: "حوالي 86 في المائة من تعاونيات الإسكان وشركات الإسكان ذات التوجه الاجتماعي في شمال ألمانيا تعتبر أن بناء شيء جديد في المستقبل القريب أمر غير واعد ولا يمكن التنبؤ به".
ويعتقد ممثلو الصناعة أن الوضع الحالي يرجع إلى نقص مواد البناء والزيادة السريعة في تكلفتها، والتي ترتبط بعواقب جائحة الفيروس التاجي والوضع في أوكرانيا.

ووفقا لمسح أجرته الرابطة الألمانية الرئيسية لصناعة البناء، تشكو 90 بالمائة من الشركات من ارتفاع الأسعار، و80 بالمائة من مشاكل التسليم.

وتواجه ألمانيا ودول غربية أخرى ارتفاعا حادا في أسعار الوقود والسلع الأخرى بعد فرض عقوبات شاملة ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا.
وتتوقع برلين وقف استيراد الفحم والنفط بحلول نهاية هذا العام، وبحلول منتصف عام 2024 ستتخلص من إمدادات الغاز الروسية. في الوقت نفسه، وفقًا لرئيس وكالة الشبكة الفيدرالية كلاوس مولر، فإن انقطاع الإمدادات يهدد بعواقب وخيمة على الأعمال التجارية الألمانية والسكان وسلاسل التوريد.
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