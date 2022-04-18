https://arabic.sputniknews.com/20220418/إيران-التطبيع-مع-إسرائيل-يشجعها-على-توسيع-الفظائع-ضد-الفلسطينيين-1061319405.html

إيران: التطبيع مع إسرائيل يشجعها على توسيع الفظائع ضد الفلسطينيين

إيران: التطبيع مع إسرائيل يشجعها على توسيع الفظائع ضد الفلسطينيين

جددت إيران، اليوم الاثنين، انتقادها لاتفاقيات التطبيع بين عدد من الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل، مؤكدة أن تلك الاتفاقيات تشجع إسرائيل على توسيع ما وصفته... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T08:57+0000

2022-04-18T08:57+0000

2022-04-18T08:57+0000

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طهران- سبوتنيك. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في إيجاز صحفي، قال فيه: "للأسف، شهدنا مرة أخرى تدنيس المسجد الأقصى، وقام نظام الفصل العنصري المزيف الصهيوني بالاعتداء على المصلين والصائمين، ونحن نشهد صمت المجتمع الدولي وبعض الدول الإسلامية".وأكد أن "إيران تدين بشدة هذا الهجوم، وتعلن مواصلة أعمالها على مستوى منظمة التعاون الإسلامي ووزراء الدول الإسلامية وعلى مستوى المنظمات الدولية". وتابع، "بعث وزير الخارجية أمير عبد اللهيان برسالة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد، وسنواصل جهودنا في الأيام المقبلة، لأن الكيان الصهيوني لن يوقف هذه الأعمال إلا برد قوي".يذكر أن أكثر من 500 مستوطن يهودي اقتحموا باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، صباح أمس الأحد، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، وذلك قبل أن يتم إغلاق باب المغاربة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المكان.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان: "انتهى الاقتحام للمتطرفين والعدد هو 545"، فيما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن 728 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان له، عن "وقوع 19 إصابة خلال المواجهات المندلعة في محيط المسجد الأقصى، تم نقل 5 منها للمستشفى".

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