https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأردن-يستدعى-القائم-بالأعمال-الإسرائيلي-احتجاجا-على-الانتهاكات-بالمسجد-الأقصى-وتطالب-بوقفها-فورا-1061337489.html

الأردن يستدعى القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على الانتهاكات بالمسجد الأقصى وتطالب بوقفها فورا

الأردن يستدعى القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على الانتهاكات بالمسجد الأقصى وتطالب بوقفها فورا

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مطالبة بوقفها... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T14:50+0000

2022-04-18T14:50+0000

2022-04-18T14:50+0000

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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير هيثم أبو الفول، إن "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان إلى مقر الوزارة، لنقل رسالة احتجاج بشأن الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية في المسجد الأقصى".وذكر أنه "تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية برسالة احتجاج لنقلها على الفور لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه واللذين يمثلان تصعيدا خطيرا وخرقا مدانا ومرفوضا استنادا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".وأكد أبو القول، أن رسالة الاحتجاج أكدت على ضرورة احترام حقوق المصلين وممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون قيود.وأعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في وقت سابق اليوم، استدعاء ‏‏السفير الإسرائيلي، لـ"إيصال رسالة المملكة الصارمة الواضحة، والتي تدين فيها التصرفات الإسرائيلية".‏وأشار الصفدي خلال جلسة نقاشية في مجلس النواب الأردني إلى أن السفير الإسرائيلي لم يكن موجودا في العاصمة الأردنية عمّان، وأضاف أنه سيتم اليوم استدعاء القائم بأعمال السفارة.وتابع أن "الأردن كثف جهوده المستمرة بالاتصال مع جميع الأطراف الدولية وبتنسيق يومي مع الفلسطينيين"، مؤكدا أن "الأردن وقف بحزم كما وقف دائما ضد محاولات الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية، صباح أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".وأضاف شاهد العيان أن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.

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