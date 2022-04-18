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https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأهلي-المصري-يشكو-خالد-الغندور-للمجلس-الأعلى-للإعلام-بسبب-إثارة-الفتنة-1061349026.html
الأهلي المصري يشكو خالد الغندور للمجلس الأعلى للإعلام بسبب إثارة الفتنة... والأخير يرد
الأهلي المصري يشكو خالد الغندور للمجلس الأعلى للإعلام بسبب إثارة الفتنة... والأخير يرد
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، تقديم شكوى صباح غد الثلاثاء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T21:10+0000
2022-04-18T21:36+0000
نادي الأهلي
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وقال الأهلي، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن "الشكوى تأتي لما يقوم به خالد الغندور من تدوينات عبر حسابه الرسمي على فيسبوك"، مضيفا أن "تدوينات الغندور كلها غير حقيقية، وتهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي".وأشار إلى أن "لاعبي الفريق سوف يتوجهون إلى المغرب صباح الغد لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس".وشدد النادي، أنها "ليست المرة الأولى التي يقوم بها الغندور بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي الفرق العربية"، مشيرا أن ذلك "حدث عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي عام 2018، وكذلك أثناء لقاء الأهلي والهلال السوداني في دور المجموعات 2020".من جانبه، قدم خالد الغندور اعتذاره، وقال " بعتذر لأي حد فهم كلامي غلط، ومحدش يفتكر أني مثير للفتن، كلنا كنا خلف منتخب مصر في مباراة السنغال، والموضوع فجأة كبر وأتفهم غلط أنا بتكلم في الكورة فقط، وكلامي مش بيعمل احتقان أو فتنة دي كورة في الأول والأخر".وأضاف: "في النهاية دي كورة وتنافس وأي حد فهمني غلط أنا بعتذرله مرة تانية، والفترة الجاية هقلل من ظهوري شوية".يذكر أن الأهلي فاز على الرجاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب "الأهلي we السلام"، ويكفي بطل إفريقيا الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير في لقاء العودة بكازابلانكا الجمعة المقبل من أجل بلوغ المربع الذهبي.
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نادي الأهلي

الأهلي المصري يشكو خالد الغندور للمجلس الأعلى للإعلام بسبب إثارة الفتنة... والأخير يرد

21:10 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 21:36 GMT 18.04.2022)
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUSمشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021
مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUS
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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، تقديم شكوى صباح غد الثلاثاء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق.
وقال الأهلي، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن "الشكوى تأتي لما يقوم به خالد الغندور من تدوينات عبر حسابه الرسمي على فيسبوك"، مضيفا أن "تدوينات الغندور كلها غير حقيقية، وتهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي".
وأشار إلى أن "لاعبي الفريق سوف يتوجهون إلى المغرب صباح الغد لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس".
وطالب الأهلي، في شكواه، "باتخاذ اللازم قانونًا حيال الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة".
وشدد النادي، أنها "ليست المرة الأولى التي يقوم بها الغندور بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي الفرق العربية"، مشيرا أن ذلك "حدث عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي عام 2018، وكذلك أثناء لقاء الأهلي والهلال السوداني في دور المجموعات 2020".
من جانبه، قدم خالد الغندور اعتذاره، وقال " بعتذر لأي حد فهم كلامي غلط، ومحدش يفتكر أني مثير للفتن، كلنا كنا خلف منتخب مصر في مباراة السنغال، والموضوع فجأة كبر وأتفهم غلط أنا بتكلم في الكورة فقط، وكلامي مش بيعمل احتقان أو فتنة دي كورة في الأول والأخر".
وأضاف: "في النهاية دي كورة وتنافس وأي حد فهمني غلط أنا بعتذرله مرة تانية، والفترة الجاية هقلل من ظهوري شوية".
يذكر أن الأهلي فاز على الرجاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب "الأهلي we السلام"، ويكفي بطل إفريقيا الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير في لقاء العودة بكازابلانكا الجمعة المقبل من أجل بلوغ المربع الذهبي.
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