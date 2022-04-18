https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأهلي-المصري-يشكو-خالد-الغندور-للمجلس-الأعلى-للإعلام-بسبب-إثارة-الفتنة-1061349026.html

الأهلي المصري يشكو خالد الغندور للمجلس الأعلى للإعلام بسبب إثارة الفتنة... والأخير يرد

الأهلي المصري يشكو خالد الغندور للمجلس الأعلى للإعلام بسبب إثارة الفتنة... والأخير يرد

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، تقديم شكوى صباح غد الثلاثاء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق. 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T21:10+0000

2022-04-18T21:10+0000

2022-04-18T21:36+0000

نادي الأهلي

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وقال الأهلي، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن "الشكوى تأتي لما يقوم به خالد الغندور من تدوينات عبر حسابه الرسمي على فيسبوك"، مضيفا أن "تدوينات الغندور كلها غير حقيقية، وتهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي".وأشار إلى أن "لاعبي الفريق سوف يتوجهون إلى المغرب صباح الغد لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس".وشدد النادي، أنها "ليست المرة الأولى التي يقوم بها الغندور بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي الفرق العربية"، مشيرا أن ذلك "حدث عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي عام 2018، وكذلك أثناء لقاء الأهلي والهلال السوداني في دور المجموعات 2020".من جانبه، قدم خالد الغندور اعتذاره، وقال " بعتذر لأي حد فهم كلامي غلط، ومحدش يفتكر أني مثير للفتن، كلنا كنا خلف منتخب مصر في مباراة السنغال، والموضوع فجأة كبر وأتفهم غلط أنا بتكلم في الكورة فقط، وكلامي مش بيعمل احتقان أو فتنة دي كورة في الأول والأخر".وأضاف: "في النهاية دي كورة وتنافس وأي حد فهمني غلط أنا بعتذرله مرة تانية، والفترة الجاية هقلل من ظهوري شوية".يذكر أن الأهلي فاز على الرجاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب "الأهلي we السلام"، ويكفي بطل إفريقيا الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير في لقاء العودة بكازابلانكا الجمعة المقبل من أجل بلوغ المربع الذهبي.

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نادي الأهلي