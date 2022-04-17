https://arabic.sputniknews.com/20220417/بيرسي-تاو-يواجه-انتقادات-واسعة-بعد-مباراة-الأهلي-والرجاء-بدوري-أبطال-أفريقيا-1061300784.html
بيرسي تاو يواجه انتقادات واسعة بعد مباراة الأهلي والرجاء بدوري أبطال أفريقيا
بيرسي تاو يواجه انتقادات واسعة بعد مباراة الأهلي والرجاء بدوري أبطال أفريقيا
يواجه لاعبو النادي الأهلي انتقادات بسبب أدائهم في مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T15:12+0000
2022-04-17T15:12+0000
2022-04-17T15:12+0000
رياضة
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ويأتي ذلك رغم فوز الأهلي على الرجاء المغربي (2 - 1)، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام"، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أن الفريق المصري كان من المفترض أن يحقق فوزا كبير على الرجاء في تلك المباراة.ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن هذه النتيجة تجعل مباراة الإياب، التي من المقرر إقامتها بالدار البيضاء أكثر صعوبة على الفريق المصري.ويواجه كل من بيرسي تاو ومحمد شريف، انتقادات واسعة بسبب أدائهم في المباراة، إلا أن أداء تاو كان أفضل من شريف.وأوضحت الصحيفة أن تراجع أداء اللاعبين بدأ يظهر منذ الشهر الماضي، وخاصة في مباراة المريخ، كما أنهما لم يحرزا أهدافا خلال 4 مباريات متتالية مع الهلال والرجال إضافة إلى مبارتين في الدوري المصري الممتاز أمام فريقي المصري والاتحاد.وتقول الصحيفة إن تاو، أهدر فرصتين محققتين لتسجيل أهداف، كما أنه شارك في صنع 10 تمريرات صحيحة أغلبها بدقة تصل إلى 90 في المئة.كما استطاع بيرسي تاو أن يحرز هدفا لفريقه وخلق 3 فرص، إضافة إلى 3 تمريرات مفتاحية، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أن محمد شريف أهدر هو الآخر فرصتين محققتين أمام المرمى.
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رياضة
بيرسي تاو يواجه انتقادات واسعة بعد مباراة الأهلي والرجاء بدوري أبطال أفريقيا
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يواجه لاعبو النادي الأهلي انتقادات بسبب أدائهم في مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويأتي ذلك رغم فوز الأهلي على الرجاء المغربي (2 - 1)، بحسب ما ذكرته
"بوابة الأهرام"، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أن الفريق المصري كان من المفترض أن يحقق فوزا كبير على الرجاء في تلك المباراة.
ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن هذه النتيجة تجعل مباراة الإياب
، التي من المقرر إقامتها بالدار البيضاء أكثر صعوبة على الفريق المصري.
ويواجه كل من بيرسي تاو ومحمد شريف، انتقادات واسعة بسبب أدائهم في المباراة، إلا أن أداء تاو كان أفضل من شريف.
وأوضحت الصحيفة أن تراجع أداء اللاعبين
بدأ يظهر منذ الشهر الماضي، وخاصة في مباراة المريخ، كما أنهما لم يحرزا أهدافا خلال 4 مباريات متتالية مع الهلال والرجال إضافة إلى مبارتين في الدوري المصري الممتاز أمام فريقي المصري والاتحاد.
26 ديسمبر 2021, 16:04 GMT
وتقول الصحيفة إن تاو، أهدر فرصتين محققتين لتسجيل أهداف
، كما أنه شارك في صنع 10 تمريرات صحيحة أغلبها بدقة تصل إلى 90 في المئة.
كما استطاع بيرسي تاو أن يحرز هدفا لفريقه وخلق 3 فرص، إضافة إلى 3 تمريرات مفتاحية، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أن محمد شريف أهدر هو الآخر فرصتين محققتين أمام المرمى.