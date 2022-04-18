https://arabic.sputniknews.com/20220418/البنك-المركزي-الروسي-يعلن-انضمام-52-منظمة-أجنبية-لنظام-سويفت-الروسي-1061319237.html
البنك المركزي الروسي يعلن انضمام 52 منظمة أجنبية لنظام "سويفت" الروسي
البنك المركزي الروسي يعلن انضمام 52 منظمة أجنبية لنظام "سويفت" الروسي
أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، عن إنضمام 52 منظمة أجنبية بالفعل إلى نظام المراسلات الخاص بالمدفوعات المالية الروسي، النظير لنظام "سويفت". 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T08:50+0000
2022-04-18T08:50+0000
2022-04-18T08:50+0000
اقتصاد
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وقالت نابيولينا متحدثة في مجلس الدوما: "الآن مستخدمو البرنامج الخاص هم 52 منظمة أجنبية من 12 دولة".هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا الاتحادية بسبب عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ففي أوائل شهر أذار/ مارس، قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن نظام سويفت، وهي بنوك "في تي بي" و"بنك روسيا" و"أوتكريتي" و"نوفيكوم بنك" و"برومسفياز بنك" و"سوفكوم بنك" و"ف ي بي. أر إف".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
البنك المركزي الروسي يعلن انضمام 52 منظمة أجنبية لنظام "سويفت" الروسي
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أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، عن إنضمام 52 منظمة أجنبية بالفعل إلى نظام المراسلات الخاص بالمدفوعات المالية الروسي، النظير لنظام "سويفت".
وقالت نابيولينا متحدثة في مجلس الدوما: "الآن مستخدمو البرنامج الخاص هم 52 منظمة أجنبية من 12 دولة".
وتم إنشاء نظام المراسلة المالية لبنك روسيا استجابة لمخاطر فصل البنوك الروسية عن نظام SWIFT، والتي ترتبط بها أكثر من 11000 مؤسسة كبرى في جميع دول العالم تقريبا.
هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا الاتحادية بسبب عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ففي أوائل شهر أذار/ مارس، قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن نظام سويفت
، وهي بنوك "في تي بي" و"بنك روسيا" و"أوتكريتي" و"نوفيكوم بنك" و"برومسفياز بنك" و"سوفكوم بنك" و"ف ي بي. أر إف".