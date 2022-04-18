https://arabic.sputniknews.com/20220418/الرئيس-الإيراني-سنستهدف-قلب-إسرائيل-إذا-قامت-بأدنى-تحرك-ضدنا-1061320041.html
الرئيس الإيراني: سنستهدف قلب إسرائيل إذا قامت بأدنى تحرك ضدنا
الرئيس الإيراني: سنستهدف قلب إسرائيل إذا قامت بأدنى تحرك ضدنا
هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باستهداف جيش بلاده لقلب إسرائيل إذا قامت "بأدنى تحرك" ضد بلاده. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T09:12+0000
2022-04-18T09:12+0000
2022-04-18T09:12+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء هذا في كلمة أدلى بها خلال عرض عسكري اليوم الاثنين وبثها التلفزيون الإيراني، بحسب "رويترز".وقال الرئيس الإيراني: "إذا قمتم بأدنى تحرك ضد شعبنا . فإن وجهة قواتنا المسلحة ستكون قلب النظام الصهيوني".وتؤكد إسرائيل، التي ترفض طهران الاعتراف بها، أنها لن تقبل بأن تتحول إيران إلى "دولة نووية" في الوقت الذي تحاول فيه طهران والدول الكبرى إحياء الاتفاق النووي الذي عقد عام 2015.وفي الشهر الماضي، تم تعليق محادثات غير مباشرة كانت تجري بين طهران وواشنطن على مدى عام تقريبا.وتقول تل أبيب إنها لن تكون ملزمة بأي اتفاق يتم التوصل إليه وقد تتخذ إجراءات أحادية الجانب في نهاية المطاف ضد المواقع النووية الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/إيران-التطبيع-مع-إسرائيل-يشجعها-على-توسيع-الفظائع-ضد-الفلسطينيين-1061319405.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
الرئيس الإيراني: سنستهدف قلب إسرائيل إذا قامت بأدنى تحرك ضدنا
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هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باستهداف جيش بلاده لقلب إسرائيل إذا قامت "بأدنى تحرك" ضد بلاده.
جاء هذا في كلمة أدلى بها خلال عرض عسكري اليوم الاثنين وبثها التلفزيون الإيراني، بحسب "رويترز".
وقال الرئيس الإيراني: "إذا قمتم بأدنى تحرك ضد شعبنا . فإن وجهة قواتنا المسلحة ستكون قلب النظام الصهيوني".
وتؤكد إسرائيل، التي ترفض طهران الاعتراف بها، أنها لن تقبل بأن تتحول إيران إلى "دولة نووية" في الوقت الذي تحاول فيه طهران والدول الكبرى إحياء الاتفاق النووي
الذي عقد عام 2015.
وفي الشهر الماضي، تم تعليق محادثات غير مباشرة كانت تجري بين طهران وواشنطن على مدى عام تقريبا.
وتقول تل أبيب إنها لن تكون ملزمة بأي اتفاق يتم التوصل إليه وقد تتخذ إجراءات أحادية الجانب في نهاية المطاف ضد المواقع النووية الإيرانية.