https://arabic.sputniknews.com/20220418/الغاز-المنقول-عبر-أوكرانيا-أقل-ضعفين-من-التزامات-غازبروم-1061315569.html
الغاز المنقول عبر أوكرانيا أقل بضعفين من التزامات "غازبروم"
الغاز المنقول عبر أوكرانيا أقل بضعفين من التزامات "غازبروم"
أشار مشغل GTS الأوكراني، أنه من المتوقع أن تكون كمية الغاز الروسي المنقول عبر نظام نقل الغاز الأوكراني أقل بمرتين لليوم الاثنين. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T07:11+0000
2022-04-18T07:11+0000
2022-04-18T07:11+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102568/32/1025683213_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_fd1d96dac1415704a0d7f5d3e9d0dbd6.jpg
وبلغت طلبات ضخ الغاز عبر محطتي Sudzha وSokhranovka من روسيا اعتبارا من 18 أبريل 56.88 مليون متر مكعب فقط وكانت على مستوى 17 أبريل (56.5 مليون).كان عبور الغاز الأوكراني الروسي عند الحد الأقصى للالتزامات التعاقدية منذ نهاية فبراير، مدفوعًا بالمخاطر السياسية والطقس البارد. وانخفض قليلا فقط يومين في منتصف مارس. ومع ذلك منذ 8 أبريل، انخفض مرة أخرى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.ومع ذلك، لا يشير هذا إلى حدوث انتهاك لعقد العبور. بدورها، أفادت شركة "غازبروم" أنها تزود الغاز عبر أوكرانيا وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102568/32/1025683213_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_afeff98d79166c1ee04f15dc13ca80a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
الغاز المنقول عبر أوكرانيا أقل بضعفين من التزامات "غازبروم"
تابعنا عبر
أشار مشغل GTS الأوكراني، أنه من المتوقع أن تكون كمية الغاز الروسي المنقول عبر نظام نقل الغاز الأوكراني أقل بمرتين لليوم الاثنين.
وبلغت طلبات ضخ الغاز
عبر محطتي Sudzha وSokhranovka من روسيا اعتبارا من 18 أبريل 56.88 مليون متر مكعب فقط وكانت على مستوى 17 أبريل (56.5 مليون).
وهذا أقل مرتين تقريبا من الحد الأقصى لالتزامات شركة غازبروم تجاه أوكرانيا بموجب عقد النقل، والتي تبلغ حوالي 109.6 مليون متر مكعب يوميًا (40 مليار متر مكعب سنويًا).
كان عبور الغاز الأوكراني الروسي عند الحد الأقصى للالتزامات التعاقدية
منذ نهاية فبراير، مدفوعًا بالمخاطر السياسية والطقس البارد. وانخفض قليلا فقط يومين في منتصف مارس. ومع ذلك منذ 8 أبريل، انخفض مرة أخرى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.
ومع ذلك، لا يشير هذا إلى حدوث انتهاك لعقد العبور. بدورها، أفادت شركة "غازبروم" أنها تزود الغاز عبر أوكرانيا وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين.