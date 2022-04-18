بروفة عرض عيد النصر في ألابينو

© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالفرقتان الاستعراضيتان الجويتان "روسكيه فيتيازي" و"ستريجي" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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الفرقتان الاستعراضيتان الجويتان "روسكيه فيتيازي" و"ستريجي" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمدرعات "مستا -اس" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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مدرعات "مستا -اس" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوردبابات "تي-72بي3" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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دبابات "تي-72بي3" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة ناقلة من طراز إيل-78 وحاملة صواريخ القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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طائرة ناقلة من طراز إيل-78 وحاملة صواريخ القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورراية النصر بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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راية النصر بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمنظومات "يارس" الاستراتيجية المتنقلة خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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منظومات "يارس" الاستراتيجية المتنقلة خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمركبات قتالية محمولة جوا بي ام دي-4 خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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مركبات قتالية محمولة جوا بي ام دي-4 خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصور بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصور بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوردبابة "تي-34-85" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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دبابة "تي-34-85" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
17/18
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات "مي-26" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
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مروحيات "مي-26" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022