عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220418/بروفة-عرض-عيد-النصر-في-ألابينو-1061327343.html
بروفة عرض عيد النصر في ألابينو
بروفة عرض عيد النصر في ألابينو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عرضا عسكريا أقيم في ألابينو في ضواحي موسكو، بمشاركة 11 ألف جندي، استعدادا لحفل عيد النصر المزمع إقامته في الساحة الحمراء في الـ 9... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T12:20+0000
2022-04-18T12:20+0000
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061327368_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_4087dc877fb40b2c0a46afb91aef65d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061327368_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_f7e7e301b31063ba226c6878ef2e49fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة

بروفة عرض عيد النصر في ألابينو

12:20 GMT 18.04.2022
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عرضا عسكريا أقيم في ألابينو في ضواحي موسكو، بمشاركة 11 ألف جندي، استعدادا لحفل عيد النصر المزمع إقامته في الساحة الحمراء في الـ 9 مايو/أيار المقبل. ترون بعدسة "سبوتنيك" بعض مشاهد من بروفة العرض العسكري والجوي.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
1/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
2/18
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
3/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالفرقتان الاستعراضيتان الجويتان "روسكيه فيتيازي" و"ستريجي" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
الفرقتان الاستعراضيتان الجويتان روسكيه فيتيازي وستريجي خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
4/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
الفرقتان الاستعراضيتان الجويتان "روسكيه فيتيازي" و"ستريجي" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمدرعات "مستا -اس" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
مدرعات مستا -اس خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
5/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
مدرعات "مستا -اس" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
6/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوردبابات "تي-72بي3" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
دبابات تي-72بي3 خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
7/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
دبابات "تي-72بي3" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة ناقلة من طراز إيل-78 وحاملة صواريخ القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
طائرة ناقلة من طراز إيل-78 وحاملة صواريخ القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
8/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
طائرة ناقلة من طراز إيل-78 وحاملة صواريخ القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
9/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
10/18
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورراية النصر بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
راية النصر بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
11/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
راية النصر بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمنظومات "يارس" الاستراتيجية المتنقلة خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
منظومات يارس الاستراتيجية المتنقلة خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
12/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
منظومات "يارس" الاستراتيجية المتنقلة خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمركبات قتالية محمولة جوا بي ام دي-4 خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
مركبات قتالية محمولة جوا بي ام دي-4 خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
13/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
مركبات قتالية محمولة جوا بي ام دي-4 خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصور بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
 بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
14/18
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصور بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
 بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
15/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوردبابة "تي-34-85" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
دبابة تي-34-85 خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
دبابة "تي-34-85" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
17/18
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات "مي-26" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
مروحيات مي-26 خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
مروحيات "مي-26" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала