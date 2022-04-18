https://arabic.sputniknews.com/20220418/تركيا-استراتيجيتنا-القضاء-على-الإرهاب-في-معاقله-1061321311.html
تركيا: استراتيجيتنا القضاء على الإرهاب في معاقله
تركيا: استراتيجيتنا القضاء على الإرهاب في معاقله
أكدت الرئاسة التركية أن أنقرة تنفذ بفاعلية استراتيجية "القضاء على الإرهاب في معاقله". 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T09:49+0000
2022-04-18T09:49+0000
2022-04-18T09:49+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في تغريدة لفخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الاثنين، عبر حسابه على تويتر، بحسب وكالة "الأناضول".وقال ألطون إن القوات المسلحة التركية قضت على معاقل الإرهاب في شمال العراق عبر عملية "قفل المخلب."وأضاف المسؤول التركي: "نطبق بفاعلية الاستراتيجية التي وضعها الرئيس رجب طيب أردوغان، والمتمثلة في القضاء على الإرهاب في معاقله".وختم رئيس دائرة الاتصال تغريدته بالدعاء بالتوفيق لجنود الجيش التركي في عمليته العسكرية الجارية.وأعلنت تركيا فجر اليوم إطلاق عملية "قفل المخلب" ضد "العناصر الإرهابية" في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان في شمال العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/تركيا-تعلن-تحييد-13-مسلحا-كرديا-شمالي-سوريا-1061290303.html
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أخبار تركيا اليوم
تركيا: استراتيجيتنا القضاء على الإرهاب في معاقله
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أكدت الرئاسة التركية أن أنقرة تنفذ بفاعلية استراتيجية "القضاء على الإرهاب في معاقله".
جاء ذلك في تغريدة لفخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الاثنين، عبر حسابه على تويتر، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال ألطون إن القوات المسلحة التركية قضت على معاقل الإرهاب في شمال العراق عبر عملية "قفل المخلب."
وأضاف المسؤول التركي: "نطبق بفاعلية الاستراتيجية التي وضعها الرئيس رجب طيب أردوغان، والمتمثلة في القضاء على الإرهاب في معاقله".
وختم رئيس دائرة الاتصال تغريدته بالدعاء بالتوفيق لجنود الجيش التركي في عمليته العسكرية الجارية.
وأعلنت تركيا فجر اليوم إطلاق عملية "قفل المخلب" ضد "العناصر الإرهابية" في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان في شمال العراق.