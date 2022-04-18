https://arabic.sputniknews.com/20220418/رئيس-حزب-أوكراني-معارض-يلتمس-من-بوتين-مبادلته-مع-عسكريين-أوكران-محاصرين-في-ماريوبل-1061323472.html
رئيس حزب أوكراني معارض يلتمس من بوتين مبادلته مع عسكريين أوكران محاصرين في ماريوبل
رئيس حزب أوكراني معارض يلتمس من بوتين مبادلته مع عسكريين أوكران محاصرين في ماريوبل
نشر جهاز الأمن الأوكراني مقطع فيديو يطلب فيه زعيم حزب "منصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T10:44+0000
2022-04-18T10:44+0000
2022-04-18T10:52+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال ميدفيدتشوك في مقطع الفيديو الذي نشره جهاز الأمن الأوكراني على قناته في "تليغرام"، اليوم الإثنين: "أنا، فيكتور فلاديميروفيتش ميدفيدتشوك، أريد مناشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ليبادلني الجانب الأوكراني مقابل الجنود المحاصرين في ماريوبول".واستخدم فيكتور ميدفيدتشوك في خطابه مصطلحات نظام كييف، كوصف القوميين الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم بأنهم "مدافعون عن ماريوبل"، وأنه "من المستحيل مغادرة المدينة"، على الرغم من عروض وضمانات متكررة من وزارة الدفاع الروسية، حيث يعتبر مراقبون أن ذلك نتيجة تهديد السلطات الأوكرانية لميدفيدتشوك.واقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على موسكو استبدال فيكتور ميدفيدتشوك بأسرى حرب أوكرانيين.وقال زيلينسكي: "اقترح على روسيا تبادل ميدفيدتشوك برجالنا الأسرى في روسيا، لذلك من المهم أن تدرس أجهزتنا الأمنية وجيشنا هذه الإمكانيات".وأعلن الرئيس الأوكراني في وقت سابق اعتقال ميدفيدتشوك، في عملية خاصة لأجهزة الأمن الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين
رئيس حزب أوكراني معارض يلتمس من بوتين مبادلته مع عسكريين أوكران محاصرين في ماريوبل
10:44 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 18.04.2022) تابعنا عبر
نشر جهاز الأمن الأوكراني مقطع فيديو يطلب فيه زعيم حزب "منصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، استبداله بعناصر الجيش الأوكراني المحاصرين في مدينة ماريوبل.
وقال ميدفيدتشوك في مقطع الفيديو الذي نشره جهاز الأمن الأوكراني على قناته في "تليغرام"، اليوم الإثنين: "أنا، فيكتور فلاديميروفيتش ميدفيدتشوك، أريد مناشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ليبادلني الجانب الأوكراني مقابل الجنود المحاصرين في ماريوبول".
واستخدم فيكتور ميدفيدتشوك في خطابه مصطلحات نظام كييف، كوصف القوميين الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم بأنهم "مدافعون عن ماريوبل"، وأنه "من المستحيل مغادرة المدينة"، على الرغم من عروض وضمانات متكررة من وزارة الدفاع الروسية، حيث يعتبر مراقبون أن ذلك نتيجة تهديد السلطات الأوكرانية لميدفيدتشوك.
واقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
، على موسكو استبدال فيكتور ميدفيدتشوك بأسرى حرب أوكرانيين.
وقال زيلينسكي: "اقترح على روسيا تبادل ميدفيدتشوك برجالنا الأسرى في روسيا، لذلك من المهم أن تدرس أجهزتنا الأمنية وجيشنا هذه الإمكانيات".
وأعلن الرئيس الأوكراني في وقت سابق اعتقال ميدفيدتشوك، في عملية خاصة لأجهزة الأمن الأوكرانية.