https://arabic.sputniknews.com/20220418/رابطة-العالم-الإسلامي-توجه-دعوة-للمسلمين-بعد-حرق-المصحف-في-السويد-1061318962.html

رابطة العالم الإسلامي توجه دعوة للمسلمين بعد حرق المصحف في السويد

رابطة العالم الإسلامي توجه دعوة للمسلمين بعد حرق المصحف في السويد

علقت رابطة العالم الإسلامي على واقعة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، محذرة من خطورة مثل هذه الأساليب المثيرة للكراهية، واستفزاز المشاعر الدينية التي تؤجج... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T08:39+0000

2022-04-18T08:39+0000

2022-04-18T08:39+0000

أخبار العالم الآن

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ودعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، اليوم الاثنين، المسلمين في السويد وحول العالم إلى استحضار المنهج الإسلامي الرفيع الداعي لمعالجة الأمور بالحكمة، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية.وأضاف ابن عبد الكريم أن في التعامل بحكمة "تفويتا للفرصة على رهانات التطرف والتي لا تمثل في جميع الأحوال سوى كراهيتها ومجازفاتها الخاسرة، ولا تمثل قيم الشعب السويدي النبيل وما يتميز به من الاحترام للجميع وإشاعة روح الأخوة والمحبة، ولاسيما مواقفه المعلنة الرافضة للكراهية والعنصرية".وأشار رئيس رابطة العالم الإسلامي إلى أن "هذه الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيمانا مع إيمانهم، وثباتا على قيمهم الداعية دوما للتعايش بين الجميع بكل محبة وسلام ووئام، كما لن تزيدهم إلا التفاتا صادقا حول دولهم الوطنية وإسهاماً فاعلاً في تعزيز أخوتها وتآلفها".يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت قد استدعت القائم بأعمال السفير السويدي إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين، يترأسهم السويدي الدنماركي راسموس بالودان، بإحراق نسخة من القرآن الكريم شرقي السويد.وحصل راسموس بلودان على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نورشوبينغ ولينشوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية إلا أنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب منعه من ذلك من قبل جموع من الناس الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة، وفق موقع "آكتار" السويدي الناطق بالعربية.

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أخبار العالم الآن