https://arabic.sputniknews.com/20220418/رواد-الفضاء-الروس-يقومون-بأعمال-صيانة-لـذراع-روبوتي-1061339937.html
رواد الفضاء الروس يقومون بأعمال صيانة لـ"ذراع روبوتي"
رواد الفضاء الروس يقومون بأعمال صيانة لـ"ذراع روبوتي"
افتتح رواد الفضاء العاملين في الوكالة الروسية للفصاء "روسكوسموس"، أوليغ أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، فتحة الخروج لوحدة "بويسك" في محطة الفضاء الدولية، وبدأوا أول... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T15:58+0000
2022-04-18T15:58+0000
2022-04-18T16:04+0000
روسيا
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ويتعين على أفراد الطاقم الروس إصلاح غطاء فتحة الخروج وتثبيت حلقة واقية، وماتفييف سيكون أول من يبدأ السير في الفضاء، وأرتيوموف سيكون الثاني.ومن المتوقع أن يستمر هذا العمل خارج المركبة حوالي 6 ساعات و 38 دقيقة، ويقوم الموقع الرسمي "لروسكوسموس" بنقل هذه العملية على موقعه بشكل مباشر، اليوم الإثنين.وبالنسبة إلى أرتيوموف، والذي سيعمل في بدلة الفضاء "أورلان-إم كي إس" رقم 5 بخطوط حمراء، فستكون هذه هي رابع عملية سير في الفضاء في مسيرته، وبالنسبة لماتفييف، فهي أول عملية سير له، وسيرتدي بدلة الفضاء نفسها بخطوط زرقاء).ويقوم رواد الفضاء بتثبيت وتوصيل واختبار لوحة التحكم الخارجية الخاصة بالمناور، وتفكيك الأغطية من أجهزة التثبيت السلبي ونقاط الطيران الأساسية.أيضًا ، سيتعين عليهم تركيب ثلاثة درابزين على مُناور "أي أر إيه"، وإزالة أغطية العزل الحراري بفراغ الشاشة في منطقة الكوع بالمناور، وتثبيت محول محطة عمل محمول. أثناء العمل، وتم تحديد أربع فترات راحة لرواد الفضاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رواد الفضاء الروس يقومون بأعمال صيانة لـ"ذراع روبوتي"
15:58 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 16:04 GMT 18.04.2022) تابعنا عبر
افتتح رواد الفضاء العاملين في الوكالة الروسية للفصاء "روسكوسموس"، أوليغ أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، فتحة الخروج لوحدة "بويسك" في محطة الفضاء الدولية، وبدأوا أول سير في الفضاء أثناء الرحلة كجزء من العمل لإعداد مُناور "أي أر إيه" (ذراع آلي روبوتي) للتشغيل.
ويتعين على أفراد الطاقم الروس إصلاح غطاء فتحة الخروج وتثبيت حلقة واقية، وماتفييف سيكون أول من يبدأ السير في الفضاء، وأرتيوموف سيكون الثاني.
ومن المتوقع أن يستمر هذا العمل خارج المركبة حوالي 6 ساعات و 38 دقيقة، ويقوم الموقع الرسمي "لروسكوسموس" بنقل هذه العملية على موقعه بشكل مباشر
، اليوم الإثنين.
وبالنسبة إلى أرتيوموف، والذي سيعمل في بدلة الفضاء "أورلان-إم كي إس" رقم 5 بخطوط حمراء، فستكون هذه هي رابع عملية سير في الفضاء في مسيرته، وبالنسبة لماتفييف، فهي أول عملية سير له، وسيرتدي بدلة الفضاء نفسها بخطوط زرقاء).
ويقوم رواد الفضاء بتثبيت وتوصيل واختبار لوحة التحكم الخارجية الخاصة بالمناور، وتفكيك الأغطية من أجهزة التثبيت السلبي ونقاط الطيران الأساسية.
أيضًا ، سيتعين عليهم تركيب ثلاثة درابزين على مُناور "أي أر إيه"، وإزالة أغطية العزل الحراري بفراغ الشاشة في منطقة الكوع بالمناور، وتثبيت محول محطة عمل محمول. أثناء العمل، وتم تحديد أربع فترات راحة لرواد الفضاء
.