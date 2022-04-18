https://arabic.sputniknews.com/20220418/روسيا-تنفي-نيتها-الاعتراف-بجمهورية-شمال-قبرص-التركية-1061328025.html

روسيا تنفي نيتها الاعتراف بجمهورية "شمال قبرص التركية"

روسيا تنفي نيتها الاعتراف بجمهورية "شمال قبرص التركية"

نفى السفير الروسي لدى قبرص، ستانيسلاف أوسادشي، تقارير صحفية عن خطط موسكو المزعومة لفتح قنصلية في الأراضي المحتلة في شمال قبرص، أو الاعتراف بجمهورية شمال قبرص... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T12:02+0000

2022-04-18T12:02+0000

2022-04-18T12:02+0000

روسيا

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وقال أوسادتشي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بالإشاعات التي ظهرت مؤخرًا في موقع الإنترنت اليوناني بروز.جي آر، وصحيفة كاثيميريني، حول الافتتاح المزعوم لمكتب قنصلية روسية في الأراضي المحتلة، وتكهنات بعض الصحفيين التي بُنيت في هذا الصدد حول الاعتراف تقريبًا بجمهورية شمال قبرص التركية من قبل روسيا، أود أن أؤكد أن هذه التقارير غير صحيحة".وقال السفير إن "موقف روسيا من التسوية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي لم يتغير، ولا تعتزم روسيا الاعتراف بأي سلطات بخلاف السلطات الرسمية لجمهورية قبرص".وأضاف: "كجزء من موقفنا بشأن قضية قبرص، يستكشف الجانب الروسي حاليًا فرص تحسين تقديم المساعدة لآلاف المواطنين الروس الذين يعيشون في الأراضي التي لا تمارس عليها حكومة جمهورية قبرص سيطرة فعلية، وهذا ليس فقط حول الخدمات القنصلية، ولكن أيضًا حول المساعدة الإنسانية والثقافية والتعليمية للمواطنين الروس، ويتم تنسيق جميع خطواتنا في هذا الاتجاه مع السلطات الرسمية لجمهورية قبرص ".ولفت السفير الروسي الانتباه إلى أن المكاتب القنصلية لعدد من الدول الغربية، بما في ذلك بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تقوم بنشاطات مماثلة في "جمهورية شمال قبرص التركية" منذ سنوات عديدة.

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