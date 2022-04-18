https://arabic.sputniknews.com/20220418/شنغهاي-تعلن-أولى-حالات-الوفاة-جراء-كوفيد-19-منذ-بدء-الإغلاق-1061313369.html
شنغهاي تعلن أولى حالات الوفاة جراء كوفيد-19 منذ بدء الإغلاق
شنغهاي تعلن أولى حالات الوفاة جراء كوفيد-19 منذ بدء الإغلاق
أعلنت شنغهاي، يوم الاثنين، وفاة ثلاثة أشخاص بسبب كوفيد -19، في أول إعلان رسمي عن الوفيات الناجمة عن تفشي المرض الذي أغلق المدينة الضخمة لمدة أسابيع. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T02:57+0000
2022-04-18T02:57+0000
2022-04-18T02:57+0000
شنغهاي
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منذ مارس/آذار المنصرم، أبقت مجموعة من القيود معظم سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة في منازلهم أو مجمعاتهم، مع تجاوز عدد الحالات اليومية بانتظام أكثر من 25000.كشف مسؤولو المدينة يوم الاثنين، عن أول حالات وفاة، جميعهم من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.وقالت مسؤولو المدينة إن المصابين "تدهورت حالاتهم بعد دخولهم المستشفى وتوفوا بعد أن ثبت عدم جدوى كل الجهود المبذولة لإنعاشهم".وقال البيان إن اثنين من الوفيات امرأتين تبلغان من العمر 89 و91 عاما والثالث لرجل يبلغ من العمر 91 عاما.وأكدت لجنة الصحة بالبلدية الوفيات.وسجلت شنغهاي 22248 حالة محلية جديدة يوم الاثنين، وفقا للجنة الصحة بالبلدية.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/منظمة-شنغهاي-للتعاون-ترحب-بالشراكة-مع-مصر-في-مكافحة-الإرهاب-1061150241.html
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شنغهاي
شنغهاي تعلن أولى حالات الوفاة جراء كوفيد-19 منذ بدء الإغلاق
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أعلنت شنغهاي، يوم الاثنين، وفاة ثلاثة أشخاص بسبب كوفيد -19، في أول إعلان رسمي عن الوفيات الناجمة عن تفشي المرض الذي أغلق المدينة الضخمة لمدة أسابيع.
منذ مارس/آذار المنصرم، أبقت مجموعة من القيود معظم سكان المدينة
البالغ عددهم 25 مليون نسمة في منازلهم أو مجمعاتهم، مع تجاوز عدد الحالات اليومية بانتظام أكثر من 25000.
كشف مسؤولو المدينة يوم الاثنين، عن أول حالات وفاة، جميعهم من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وقالت مسؤولو المدينة إن المصابين "تدهورت حالاتهم بعد دخولهم المستشفى وتوفوا بعد أن ثبت عدم جدوى كل الجهود المبذولة لإنعاشهم".
وقال البيان إن اثنين من الوفيات امرأتين تبلغان من العمر 89 و91 عاما والثالث لرجل يبلغ من العمر 91 عاما.
وأكدت لجنة الصحة بالبلدية الوفيات.
وسجلت شنغهاي 22248 حالة محلية جديدة يوم الاثنين، وفقا للجنة الصحة بالبلدية.