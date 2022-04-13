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منظمة شنغهاي للتعاون ترحب بالشراكة مع مصر في مكافحة الإرهاب
منظمة شنغهاي للتعاون ترحب بالشراكة مع مصر في مكافحة الإرهاب
رحب الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الأربعاء، باعتزام مصر إقامة شراكة مع المنظمة لمكافحة الإرهاب والتطرف والانفصالية. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T09:57+0000
2022-04-13T09:57+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للمنظمة: "تم بحث الخطوات الأخرى التي اتخذتها القاهرة لتنسيق العلاقات مع منظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك في مجالات واعدة ومحتملة للنضال المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة وجمهورية مصر العربية ضد قوى الشر الثلاث (الإرهاب والتطرف والانفصالية)".وأضاف: "رحب مدير اللجنة التنفيذية لمنظمة شنغهاي للتعاون، رسلان ميرزاييف، بعزم مصر على أن تصبح شريكا في الحوار لمنظمة شنغهاي للتعاون. "وفي هذا الصدد، أكدت السفيرة المصرية لدى أوزبكستان أميرة فهمي، اهتمام جمهورية مصر العربية بالمزيد من إقامة وتعزيز التعاون مع جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مجالات النشاط الحالية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بأنشطة منظمة شنغهاي للتعاون".وتأسست "منظمة شنغهاي للتعاون" عام 2001، من قبل قادة الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في أراضي أعضائها ومحاربة الإرهاب والتطرف والانفصالية وتهريب المخدرات وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة والطاقة والثقافة والعلوم.وتتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة مراقب؛ فيما تعد أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، دول شريكة.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/مباحثات-أمنية-روسية-مصرية-حول-مكافحة-الإرهاب-وأمن-المعلومات-1054449099.html
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منظمة شنغهاي للتعاون ترحب بالشراكة مع مصر في مكافحة الإرهاب

09:57 GMT 13.04.2022
© Sputnik . Mohamed El-Shahedقوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . Mohamed El-Shahed
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رحب الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الأربعاء، باعتزام مصر إقامة شراكة مع المنظمة لمكافحة الإرهاب والتطرف والانفصالية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للمنظمة: "تم بحث الخطوات الأخرى التي اتخذتها القاهرة لتنسيق العلاقات مع منظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك في مجالات واعدة ومحتملة للنضال المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة وجمهورية مصر العربية ضد قوى الشر الثلاث (الإرهاب والتطرف والانفصالية)".
نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
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22 ديسمبر 2021, 13:30 GMT
وأضاف: "رحب مدير اللجنة التنفيذية لمنظمة شنغهاي للتعاون، رسلان ميرزاييف، بعزم مصر على أن تصبح شريكا في الحوار لمنظمة شنغهاي للتعاون. "وفي هذا الصدد، أكدت السفيرة المصرية لدى أوزبكستان أميرة فهمي، اهتمام جمهورية مصر العربية بالمزيد من إقامة وتعزيز التعاون مع جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مجالات النشاط الحالية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بأنشطة منظمة شنغهاي للتعاون".
وتأسست "منظمة شنغهاي للتعاون" عام 2001، من قبل قادة الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في أراضي أعضائها ومحاربة الإرهاب والتطرف والانفصالية وتهريب المخدرات وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة والطاقة والثقافة والعلوم.
وتتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة مراقب؛ فيما تعد أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، دول شريكة.
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