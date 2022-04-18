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كوريا الجنوبية تستدعي سفير إيران عقب دعوة لإغلاق مضيق هرمز بوجه سفنها
كوريا الجنوبية تستدعي سفير إيران عقب دعوة لإغلاق مضيق هرمز بوجه سفنها
أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، استدعاء السفير الإيراني لدى سيئول، سعيد بادامتشي شبستري، عقب دعوة لإغلاق مضيق هرمز بوجه سفنها. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T15:41+0000
2022-04-18T15:41+0000
كوريا الجنوبية
أخبار إيران
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وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن "سيول سلمت السفير الإيراني مذكرة احتجاج على دعوة صحيفة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز في وجه السفن التابعة لكوريا الجنوبية بسبب استمرار احتجاز الأرصدة الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية على إيران".وأضافت الوكالة الكورية أن "السفير الإيراني أبلغ سيئول بأن تقرير "كيهان" لا يعبّر عن الموقف الرسمي لطهران، مقدما شرحا عن هذا الموقف.وكان مدير صحيفة "كيهان" الإيرانية حسين شريعتمداري دعا، في تقرير أمس الأحد، "السلطات الإيرانية إلى منع سفن كوريا الجنوبية التجارية وناقلاتها من عبور مضيق هرمز إلى أن تفرج عن 7 مليارات دولار، أموال إيرانية مجمدة فيها بسبب العقوبات الأمريكية".
https://arabic.sputniknews.com/20220123/كوريا-الجنوبية-تدفع-ديون-إيران-في-الأمم-المتحدة-باستخدام-الأموال-الإيرانية-المجمدة-لديها-1056867651.html
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كوريا الجنوبية, أخبار إيران

كوريا الجنوبية تستدعي سفير إيران عقب دعوة لإغلاق مضيق هرمز بوجه سفنها

15:41 GMT 18.04.2022
© AP Photo / Indra Beaufortسفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز
سفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Indra Beaufort
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أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، استدعاء السفير الإيراني لدى سيئول، سعيد بادامتشي شبستري، عقب دعوة لإغلاق مضيق هرمز بوجه سفنها.
وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن "سيول سلمت السفير الإيراني مذكرة احتجاج على دعوة صحيفة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز في وجه السفن التابعة لكوريا الجنوبية بسبب استمرار احتجاز الأرصدة الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية على إيران".
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وأضافت الوكالة الكورية أن "السفير الإيراني أبلغ سيئول بأن تقرير "كيهان" لا يعبّر عن الموقف الرسمي لطهران، مقدما شرحا عن هذا الموقف.
وكان مدير صحيفة "كيهان" الإيرانية حسين شريعتمداري دعا، في تقرير أمس الأحد، "السلطات الإيرانية إلى منع سفن كوريا الجنوبية التجارية وناقلاتها من عبور مضيق هرمز إلى أن تفرج عن 7 مليارات دولار، أموال إيرانية مجمدة فيها بسبب العقوبات الأمريكية".
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