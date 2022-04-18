https://arabic.sputniknews.com/20220418/ليبيا-تعلن-القوة-القاهرة-بميناء-الزويتينة-النفطي-وتحذر-من-الإغلاق-مع-ارتفاع-الأسعار-1061319520.html
ليبيا تعلن "القوة القاهرة" بميناء الزويتينة النفطي وتحذر من الإغلاق مع ارتفاع الأسعار
ليبيا تعلن "القوة القاهرة" بميناء الزويتينة النفطي وتحذر من الإغلاق مع ارتفاع الأسعار
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي، محذرة من موجة مؤلمة من الإغلاقات بالتزامن مع طفرة في أسعار النفط والغاز. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T09:01+0000
2022-04-18T09:01+0000
2022-04-18T09:01+0000
أخبار ليبيا اليوم
نفط وغاز
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وقالت المؤسسة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن هذه التوقفات جاءت بسبب دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة ومنعهم المستخدمين من الاستمرار في مباشرة الصادرات.وأوضحت أن عمليات الإيقاف شملت عملية إنتاج النفط الخام بحقلي أبوالطفل والانتصار والنخلة والنافورة المنتجة عبر الزويتينة، بالإضافة إنتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز أبوالطفل.وأشار البيان إلى أن إنتاج الكهرباء سيتأثر في محطات الزويتينة وشمال بنغازي جزئيا، موضحا أن نقص المكثفات سيؤدي إلى نقص إمدادات غاز الطهي على المنطقة الشرقية.وأكد مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أهمية تحييد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية الدائرة في البلاد.وحث الشعب الليبي على تكوين رأي عام محلي يهدف للحفاظ على تدفق النفط للأسواق العالمية والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية للنهوض بالبلاد وما دمرته الحروب.وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، أمس الأحد، حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي، بسبب توقف الإنتاج.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/تحويل-كاتدرائية-بنغازي-إلى-مسجد-الإمام-مالك-بن-أنس-في-ليبيا-1061309382.html
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أخبار ليبيا اليوم, نفط وغاز
ليبيا تعلن "القوة القاهرة" بميناء الزويتينة النفطي وتحذر من الإغلاق مع ارتفاع الأسعار
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أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي، محذرة من موجة مؤلمة من الإغلاقات بالتزامن مع طفرة في أسعار النفط والغاز.
وقالت المؤسسة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن هذه التوقفات جاءت بسبب دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة ومنعهم المستخدمين من الاستمرار في مباشرة الصادرات.
وأوضحت أن عمليات الإيقاف شملت عملية إنتاج النفط الخام
بحقلي أبوالطفل والانتصار والنخلة والنافورة المنتجة عبر الزويتينة، بالإضافة إنتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز أبوالطفل.
وأشار البيان إلى أن إنتاج الكهرباء سيتأثر في محطات الزويتينة وشمال بنغازي جزئيا، موضحا أن نقص المكثفات سيؤدي إلى نقص إمدادات غاز الطهي على المنطقة الشرقية.
وأكد مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أهمية تحييد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية الدائرة في البلاد.
وحث الشعب الليبي على تكوين رأي عام محلي يهدف للحفاظ على تدفق النفط للأسواق العالمية والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية للنهوض بالبلاد وما دمرته الحروب.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، أمس الأحد، حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي، بسبب توقف الإنتاج.