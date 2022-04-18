https://arabic.sputniknews.com/20220418/مالي-تتسلم-الدفعة-الثانية-من-المعدات-العسكرية-الروسية--1061322096.html
مالي تتسلم الدفعة الثانية من المعدات العسكرية الروسية
مالي تتسلم الدفعة الثانية من المعدات العسكرية الروسية
تسلمت جمهورية مالي، اليوم الاثنين، الدفعة الثانية من المعدات العسكرية في إطار تعزيز القدرات القتالية للجيش، والتي شملت مروحيتين قتاليتين ورادارات حديثة. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T10:07+0000
2022-04-18T10:07+0000
2022-04-18T10:07+0000
العالم
باماكو
تسليم شحنة أسلحة ومعدات عسكرية
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وجاء في بيان نشرته الرئاسة المالية: "في إطار تعزيز القدرات القتالية للجيش المالي، استلم رئيس الأركان العامة للجيوش اللواء عمر ديارا، اليوم الاثنين 18 نيسان/ أبريل، طائرتين مروحيتين قتاليتين ورادارات للمراقبة في مطار باماكو موديبو كيتا الدولي".هذا واستلمت مالي الدفعة الأولى من المعدات العسكرية من روسيا في 30 آذار/مارس الماضي، والتي شملت مروحيات قتالية وأحدث جيل من الرادارات، والعديد من المعدات الأخرى اللازمة لمكافحة الإرهاب.وفي الـ 11 من الشهر ذاته، بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، مع وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا، المشاريع الخاصة بالتعاون في مجال الدفاع والأمن الإقليمي بغرب أفريقيا.وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "الفريق أول ألكسندر فومين نوه بأهمية التعاون بين روسيا الاتحادية وجمهورية مالي في مجال الدفاع، مؤكداً أيضاً استعداد وزارة الدفاع الروسية لمواصلة الحوار البناء".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/مروحيات-مقاتلة-ورادارت-حديثة-مالي-تتسلم-أول-دفعة-معدات-عسكرية-من-روسيا---1060686936.html
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العالم, باماكو, تسليم شحنة أسلحة ومعدات عسكرية
مالي تتسلم الدفعة الثانية من المعدات العسكرية الروسية
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تسلمت جمهورية مالي، اليوم الاثنين، الدفعة الثانية من المعدات العسكرية في إطار تعزيز القدرات القتالية للجيش، والتي شملت مروحيتين قتاليتين ورادارات حديثة.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة المالية: "في إطار تعزيز القدرات القتالية للجيش المالي، استلم رئيس الأركان العامة للجيوش اللواء عمر ديارا، اليوم الاثنين 18 نيسان/ أبريل، طائرتين مروحيتين قتاليتين ورادارات للمراقبة في مطار باماكو موديبو كيتا الدولي".
وأضاف البيان: "هذه الدفعة الثانية من المعدات العسكرية من روسيا التي نتلقاها هي تعبير عن شراكة مثمرة للغاية مع روسيا، كما أنها دليل على التزام الحكومة بتزويد الجيش بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية حتى يتابع تنفيذ مهامه في الدفاع عن وحدة الأراضي وحماية الناس وممتلكاتهم".
هذا واستلمت مالي الدفعة الأولى من المعدات العسكرية من روسيا في 30 آذار/مارس الماضي، والتي شملت مروحيات قتالية وأحدث جيل من الرادارات، والعديد من المعدات الأخرى اللازمة لمكافحة الإرهاب.
وفي الـ 11 من الشهر ذاته، بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، مع وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا، المشاريع الخاصة بالتعاون في مجال الدفاع والأمن الإقليمي بغرب أفريقيا.
وناقش الطرفان المشاريع الواردة للتعاون في مجال الدفاع، بالإضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي في غرب أفريقيا.
وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "الفريق أول ألكسندر فومين نوه بأهمية التعاون بين روسيا الاتحادية وجمهورية مالي في مجال الدفاع، مؤكداً أيضاً استعداد وزارة الدفاع الروسية لمواصلة الحوار البناء".