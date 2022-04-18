https://arabic.sputniknews.com/20220418/مرتزق-بريطاني-معتقل-يسرد-تعنيف-القوميين-للمواطنين-الأوكران-فيديو-1061335896.html
مرتزق بريطاني معتقل يسرد تعنيف القوميين للمواطنين الأوكران... فيديو
مرتزق بريطاني معتقل يسرد تعنيف القوميين للمواطنين الأوكران... فيديو
سرد المرتزق البريطاني المحتجز لدى القوات الروسية، أيدن إيسلين، كيف اعتقل النازيون الجدد المواطنين العزل في ماريوبول. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T14:24+0000
2022-04-18T14:24+0000
2022-04-18T14:24+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال إيسلين في مقطع فيديو: "رأيت كيف قام جنود مجموعة الاستطلاع التابعة للكتيبة بتقييد أيدي المدنيين وأرجلهم وعصب أعينهم، حيث تم نقلهم إلى المخبأ بعد ذلك لم أرهم".وأضاف: "كنت في مهمة حراسة أثناء حدوث ذلك، وبالظروف التي كنا بها من حصار، لم يتنى لنا معرفة ما جرى لهم".واستدرك: "ولكن القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية فتحت تحقيقا شاملا في معمل الصلب، وربما سيكون لديهم المعلومات حول ما حصل مع المواطنين".وتوجه إيسلين ومواطنه بينر، واللذان سلما نفسيهما للجيش الروسي في أوكرانيا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون لطلب المساعدة بشأن مبادلتهما بالسياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.وقال الأسير بينر، اليوم الإثنين، على الهواء في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا -1" التلفزيونية: "السيد بوريس جونسون، اسمي شون بينر، على حد علمي، فيكتور ميدفيدتشوك قيد الاحتجاز وأود أنا وأيدن إسلين أن تتم مبادلتنا به، سنكون ممتنين لمساعدتكم في هذا الأمر. إنهم يعاملونني جيدا، وأنا أفهم الموقف الذي أنا فيه. نحن نتغذى ويعطوننا الماء. أطلب منكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أيدن أسلين، تسهيل عملية المبادلة بميدفيتشوك".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مرتزق بريطاني معتقل يسرد تعنيف القوميين للمواطنين الأوكران... فيديو
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سرد المرتزق البريطاني المحتجز لدى القوات الروسية، أيدن إيسلين، كيف اعتقل النازيون الجدد المواطنين العزل في ماريوبول.
وقال إيسلين في مقطع فيديو: "رأيت كيف قام جنود مجموعة الاستطلاع التابعة للكتيبة بتقييد أيدي المدنيين وأرجلهم وعصب أعينهم، حيث تم نقلهم إلى المخبأ بعد ذلك لم أرهم".
وأضاف: "كنت في مهمة حراسة أثناء حدوث ذلك، وبالظروف التي كنا بها من حصار، لم يتنى لنا معرفة ما جرى لهم".
واستدرك: "ولكن القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية فتحت تحقيقا شاملا في معمل الصلب، وربما سيكون لديهم المعلومات حول ما حصل مع المواطنين".
وتوجه إيسلين ومواطنه بينر، واللذان سلما نفسيهما للجيش الروسي في أوكرانيا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون لطلب المساعدة بشأن مبادلتهما بالسياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك.
وقال الأسير بينر
، اليوم الإثنين، على الهواء في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا -1" التلفزيونية: "السيد بوريس جونسون، اسمي شون بينر، على حد علمي، فيكتور ميدفيدتشوك قيد الاحتجاز وأود أنا وأيدن إسلين أن تتم مبادلتنا به، سنكون ممتنين لمساعدتكم في هذا الأمر. إنهم يعاملونني جيدا، وأنا أفهم الموقف الذي أنا فيه. نحن نتغذى ويعطوننا الماء. أطلب منكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أيدن أسلين، تسهيل عملية المبادلة بميدفيتشوك".