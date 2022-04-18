https://arabic.sputniknews.com/20220418/وزير-النفط-بحكومة-الوحدة-الوطنية-لـسبوتنيك-ليس-بمقدور-ليبيا-زيادة-النفط-والغاز-لأوروبا-1061322806.html
وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية لـ"سبوتنيك": ليس بمقدور ليبيا زيادة النفط والغاز لأوروبا
وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية لـ"سبوتنيك": ليس بمقدور ليبيا زيادة النفط والغاز لأوروبا
قال وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، إن بلاده غير قادرة على زيادة إمدادات النفط والغاز لأوروبا، محذرا مما وصفه بنتائج كارثية على موارد النفط... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T10:23+0000
2022-04-18T10:23+0000
2022-04-18T10:23+0000
بيع النفط
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية
زيادة
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وبسؤاله عن إمكانية لعب ليبيا دورا في استقرار أسواق الغاز الدولية والتصدير إلى أوروبا من خلال عودة شركة سوناطراك الجزائرية لاستئناف مشاريعها في البلاد، قال الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا تستطيع ليبيا زيادة إمدادات الغاز أو النفط إلى أوروبا باعتبار أنها ليست لديها القدرة الآن".وأشار لوجود خلافات بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، تمثلت في "عدم تقيد مصطفى صنع الله (مدير المؤسسة) بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، منها على سبيل المثال الإنتاج من مختلف الحقول بدون اتباع الأصول الفنية المنصوص عليها قانوناً، وهذا سبب، وسيسبب، كوارث لمكامن النفط في ليبيا"، وفق تعبيره.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/مصدر-عسكري-في-الجيش-الليبي-يكشف-موقف-القيادة-من-إغلاق-حقول-النفط--1061321923.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
بيع النفط, المؤسسة الوطنية للنفط الليبية, زيادة
وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية لـ"سبوتنيك": ليس بمقدور ليبيا زيادة النفط والغاز لأوروبا
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قال وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، إن بلاده غير قادرة على زيادة إمدادات النفط والغاز لأوروبا، محذرا مما وصفه بنتائج كارثية على موارد النفط بسبب عدم تقيد المؤسسة الوطنية بالتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع.
وبسؤاله عن إمكانية لعب ليبيا دورا في استقرار أسواق الغاز الدولية والتصدير إلى أوروبا من خلال عودة شركة سوناطراك الجزائرية لاستئناف مشاريعها في البلاد، قال الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا تستطيع ليبيا زيادة إمدادات الغاز أو النفط إلى أوروبا باعتبار أنها ليست لديها القدرة الآن".
وعن الصعوبات التي تواجه ليبيا في عملية الاستمرار في زيادة الإنتاج، أجاب عون أن "زيادة الإنتاج تحتاج لإنجاز عمليات التطوير، والتي تحتاج لتمويل وإدارة خبيرة وكفؤة وشفافة".
وأشار لوجود خلافات بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، تمثلت في "عدم تقيد مصطفى صنع الله (مدير المؤسسة) بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، منها على سبيل المثال الإنتاج من مختلف الحقول بدون اتباع الأصول الفنية المنصوص عليها قانوناً، وهذا سبب، وسيسبب، كوارث لمكامن النفط في ليبيا"، وفق تعبيره.