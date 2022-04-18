https://arabic.sputniknews.com/20220418/وزير-النفط-بحكومة-الوحدة-الوطنية-لـسبوتنيك-ليس-بمقدور-ليبيا-زيادة-النفط-والغاز-لأوروبا-1061322806.html

وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية لـ"سبوتنيك": ليس بمقدور ليبيا زيادة النفط والغاز لأوروبا

وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية لـ"سبوتنيك": ليس بمقدور ليبيا زيادة النفط والغاز لأوروبا

قال وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، إن بلاده غير قادرة على زيادة إمدادات النفط والغاز لأوروبا، محذرا مما وصفه بنتائج كارثية على موارد النفط... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T10:23+0000

2022-04-18T10:23+0000

2022-04-18T10:23+0000

بيع النفط

المؤسسة الوطنية للنفط الليبية

زيادة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101364/71/1013647117_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_4aa595eec49f6a2b5d4600b38201e9c3.jpg

وبسؤاله عن إمكانية لعب ليبيا دورا في استقرار أسواق الغاز الدولية والتصدير إلى أوروبا من خلال عودة شركة سوناطراك الجزائرية لاستئناف مشاريعها في البلاد، قال الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا تستطيع ليبيا زيادة إمدادات الغاز أو النفط إلى أوروبا باعتبار أنها ليست لديها القدرة الآن".وأشار لوجود خلافات بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، تمثلت في "عدم تقيد مصطفى صنع الله (مدير المؤسسة) بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، منها على سبيل المثال الإنتاج من مختلف الحقول بدون اتباع الأصول الفنية المنصوص عليها قانوناً، وهذا سبب، وسيسبب، كوارث لمكامن النفط في ليبيا"، وفق تعبيره.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/مصدر-عسكري-في-الجيش-الليبي-يكشف-موقف-القيادة-من-إغلاق-حقول-النفط--1061321923.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بيع النفط, المؤسسة الوطنية للنفط الليبية, زيادة