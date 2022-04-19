https://arabic.sputniknews.com/20220419/أمريكا-تجري-اتصالات-مع-الإسرائيليين-والفلسطينيين-ودول-عربية-لمنع-التصعيد-في-القدس-1061363083.html
أمريكا تجري اتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين ودول عربية لمنع التصعيد في القدس
أمريكا تجري اتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين ودول عربية لمنع التصعيد في القدس
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن مسؤولين أمريكيين كبارا أجروا اتصالات هاتفية مع الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلين عرب في المنطقة سعيا... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T10:58+0000
2022-04-19T10:58+0000
2022-04-19T10:58+0000
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وأصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى يوم الجمعة في أحدث تصاعد للعنف والذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقا.وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه اعترض قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل.وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة بطلب من دولة الإمارات، وفرنسا وإيرلندا والصين والنرويج، للبحث في تصاعد حدة التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين بالقدس.يستضيف الأردن، الخميس المقبل، اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية، المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى.ومنذ فجر الجمعة، تشهد ساحات المسجد الأقصى، اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين، أسفرت عن عشرات الإصابات وحملة إدانات دولية.ويتحصن العشرات من المصلين داخل المصلى القبلي حيث يهتفون "الله أكبر" من خلف أبواب المصلى المغلقة، فيما ينتشر أفراد الشرطة الإسرائيلية بكثافة في ساحات المسجد حيث يتواجد أيضا مسعفون وصحفيون وحراس بالمسجد.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تطورات-خطيرة-قرب-المسجد-الأقصى-152-مصابا-واعتقال-المئات-وإسرائيل-تستعد-لأي-سيناريو-1061222000.html
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العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم
أمريكا تجري اتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين ودول عربية لمنع التصعيد في القدس
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن مسؤولين أمريكيين كبارا أجروا اتصالات هاتفية مع الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلين عرب في المنطقة سعيا لعدم تصعيد التوتر في القدس.
وأصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى يوم الجمعة في أحدث تصاعد للعنف والذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقا.
وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه اعترض قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل.
وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة بطلب من دولة الإمارات، وفرنسا وإيرلندا والصين والنرويج، للبحث في تصاعد حدة التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين بالقدس.
يستضيف الأردن، الخميس المقبل، اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية
، المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى.
ومنذ فجر الجمعة، تشهد ساحات المسجد الأقصى، اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين، أسفرت عن عشرات الإصابات وحملة إدانات دولية.
ويتحصن العشرات من المصلين داخل المصلى القبلي حيث يهتفون "الله أكبر" من خلف أبواب المصلى المغلقة، فيما ينتشر أفراد الشرطة الإسرائيلية بكثافة في ساحات المسجد حيث يتواجد أيضا مسعفون وصحفيون وحراس بالمسجد.