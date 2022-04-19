عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220419/أمريكا-تجري-اتصالات-مع-الإسرائيليين-والفلسطينيين-ودول-عربية-لمنع-التصعيد-في-القدس-1061363083.html
أمريكا تجري اتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين ودول عربية لمنع التصعيد في القدس
أمريكا تجري اتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين ودول عربية لمنع التصعيد في القدس
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن مسؤولين أمريكيين كبارا أجروا اتصالات هاتفية مع الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلين عرب في المنطقة سعيا... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T10:58+0000
2022-04-19T10:58+0000
العالم العربي
آخر أخبار القدس الأن
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_413bc018f0b00e9ddcd6a45d90d5748d.jpg
وأصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى يوم الجمعة في أحدث تصاعد للعنف والذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقا.وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه اعترض قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل.وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة بطلب من دولة الإمارات، وفرنسا وإيرلندا والصين والنرويج، للبحث في تصاعد حدة التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين بالقدس.يستضيف الأردن، الخميس المقبل، اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية، المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى.ومنذ فجر الجمعة، تشهد ساحات المسجد الأقصى، اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين، أسفرت عن عشرات الإصابات وحملة إدانات دولية.ويتحصن العشرات من المصلين داخل المصلى القبلي حيث يهتفون "الله أكبر" من خلف أبواب المصلى المغلقة، فيما ينتشر أفراد الشرطة الإسرائيلية بكثافة في ساحات المسجد حيث يتواجد أيضا مسعفون وصحفيون وحراس بالمسجد.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تطورات-خطيرة-قرب-المسجد-الأقصى-152-مصابا-واعتقال-المئات-وإسرائيل-تستعد-لأي-سيناريو-1061222000.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227429_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_402d5de68434094f9f6fcd2402a9a980.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم

أمريكا تجري اتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين ودول عربية لمنع التصعيد في القدس

10:58 GMT 19.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliفلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
فلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن مسؤولين أمريكيين كبارا أجروا اتصالات هاتفية مع الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلين عرب في المنطقة سعيا لعدم تصعيد التوتر في القدس.
وأصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى يوم الجمعة في أحدث تصاعد للعنف والذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقا.
وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه اعترض قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل.
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
"تطورات خطيرة" قرب المسجد الأقصى... 152 مصابا واعتقال المئات وإسرائيل تستعد لأي سيناريو
15 أبريل, 10:14 GMT
وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة بطلب من دولة الإمارات، وفرنسا وإيرلندا والصين والنرويج، للبحث في تصاعد حدة التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين بالقدس.
يستضيف الأردن، الخميس المقبل، اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية، المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى.
ومنذ فجر الجمعة، تشهد ساحات المسجد الأقصى، اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين، أسفرت عن عشرات الإصابات وحملة إدانات دولية.
ويتحصن العشرات من المصلين داخل المصلى القبلي حيث يهتفون "الله أكبر" من خلف أبواب المصلى المغلقة، فيما ينتشر أفراد الشرطة الإسرائيلية بكثافة في ساحات المسجد حيث يتواجد أيضا مسعفون وصحفيون وحراس بالمسجد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала