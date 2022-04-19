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https://arabic.sputniknews.com/20220419/إصابة-الرئيس-الفنلندي-سولي-نينيستو-بكورونا-1061365347.html
إصابة الرئيس الفنلندي سولي نينيستو بكورونا
إصابة الرئيس الفنلندي سولي نينيستو بكورونا
أعلنت الرئاسة الفنلندية، اليوم الثلاثاء، إصابة الرئيس، سولي نينيستو، بفيروس كورونا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
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فنلندا
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ووفقا لبيان نشرته الرئاسة الفنلندية عبر موقعها الرسمي، قالت: "أثبتت نتائج اختبار رئيس جمهورية فنلندا، سولي نينيستو، إصابته بفيروس كورونا يوم الثلاثاء الموافق 19 نيسان/ أبريل".وأكد البيان أن "الرئيس نينيستو بصحة جيدة ويواصل عمله عن بعد".ولفت البيان إلى أنه و"بسبب الفيروس، سيتم تأجيل زيارة الرئيس نينيستو الرسمية للنرويج في 21-22 أبريل وجلسة أسئلة الرئيس ووزير التعليم مع الطلاب في 20 أبريل إلى وقت آخر.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/الرئيس-الفنلندي-يبحث-مع-نظيره-الروسي-الوضع-في-أوكرانيا---1059771043.html
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فنلندا

إصابة الرئيس الفنلندي سولي نينيستو بكورونا

11:45 GMT 19.04.2022
© REUTERS / LEHTIKUVAالرئيس الفنلندي ساولي نينيستو يتحدث إلى جمهوره، 28 يناير/ كانون الثاني 2018
الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو يتحدث إلى جمهوره، 28 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / LEHTIKUVA
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أعلنت الرئاسة الفنلندية، اليوم الثلاثاء، إصابة الرئيس، سولي نينيستو، بفيروس كورونا.
ووفقا لبيان نشرته الرئاسة الفنلندية عبر موقعها الرسمي، قالت: "أثبتت نتائج اختبار رئيس جمهورية فنلندا، سولي نينيستو، إصابته بفيروس كورونا يوم الثلاثاء الموافق 19 نيسان/ أبريل".
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وأكد البيان أن "الرئيس نينيستو بصحة جيدة ويواصل عمله عن بعد".
ولفت البيان إلى أنه و"بسبب الفيروس، سيتم تأجيل زيارة الرئيس نينيستو الرسمية للنرويج في 21-22 أبريل وجلسة أسئلة الرئيس ووزير التعليم مع الطلاب في 20 أبريل إلى وقت آخر.
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