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الاحتياطي الفيدرالي يلمح إلى رفع أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة
الاحتياطي الفيدرالي يلمح إلى رفع أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة
قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى التحرك بسرعة لرفع أسعار الفائدة إلى نحو 3.5% هذا العام، عبر... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T15:55+0000
2022-04-19T15:55+0000
اقتصاد
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وذكر بولارد في حدث افتراضي أمام مجلس العلاقات الخارجية، يوم الاثنين: "أكثر من 50 نقطة أساس ليست حالتي الأساسية في هذه المرحلة"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وأضاف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة آلان غرينسبان (1987- 2006) قام بمثل هذه الزيادة في عام 1994، مما أدى إلى توسع اقتصادي لمدة عقد من الزمن، معلقا: "لن أستبعد ذلك، لكنها ليست حالتي الأساسية هنا".قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس ممكنة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من 3 إلى 4 مايو/ أيار المقبل.وعززت التعليقات التي أدلى بها أعضاء المجلس منذ ذلك الحين التوقعات بأنهم سيقومون بهذه الخطوة، حيث يعمل المسؤولون على توسيع محور السياسة النقدية المتشددة لكبح التضخم الأكثر حدة منذ عام 1981.كرر بولارد أنه يفضل معدل فائدة يبلغ نحو 3.5%، قائلا: "لا يمكنك القيام بكل ذلك دفعة واحدة، لكنني أعتقد أنه من الضروري لنا أن نصل إلى هذا المستوى بحلول نهاية العام".في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بحلول منتصف تعاملات اليوم، بنسبة 0.15% إلى 100.928 نقطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الاحتياطي-الفيدرالي-ربما-تحتاج-أمريكا-إلى-رفع-الفائدة-10-مرات-1060914133.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, سعر الدولار اليوم

الاحتياطي الفيدرالي يلمح إلى رفع أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة

15:55 GMT 19.04.2022
© Sputnik . Alexey Suchorukov / الذهاب إلى بنك الصورالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Alexey Suchorukov
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قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى التحرك بسرعة لرفع أسعار الفائدة إلى نحو 3.5% هذا العام، عبر زيادات متعددة بمقدار نصف نقطة مئوية، ولا ينبغي حتى استبعاد زيادات بمقدار 75 نقطة أساس.
وذكر بولارد في حدث افتراضي أمام مجلس العلاقات الخارجية، يوم الاثنين: "أكثر من 50 نقطة أساس ليست حالتي الأساسية في هذه المرحلة"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
وأضاف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة آلان غرينسبان (1987- 2006) قام بمثل هذه الزيادة في عام 1994، مما أدى إلى توسع اقتصادي لمدة عقد من الزمن، معلقا: "لن أستبعد ذلك، لكنها ليست حالتي الأساسية هنا".
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
الاحتياطي الفيدرالي: ربما تحتاج أمريكا إلى رفع الفائدة 10 مرات
6 أبريل, 17:01 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس ممكنة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من 3 إلى 4 مايو/ أيار المقبل.
وعززت التعليقات التي أدلى بها أعضاء المجلس منذ ذلك الحين التوقعات بأنهم سيقومون بهذه الخطوة، حيث يعمل المسؤولون على توسيع محور السياسة النقدية المتشددة لكبح التضخم الأكثر حدة منذ عام 1981.
كرر بولارد أنه يفضل معدل فائدة يبلغ نحو 3.5%، قائلا: "لا يمكنك القيام بكل ذلك دفعة واحدة، لكنني أعتقد أنه من الضروري لنا أن نصل إلى هذا المستوى بحلول نهاية العام".
في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بحلول منتصف تعاملات اليوم، بنسبة 0.15% إلى 100.928 نقطة.
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