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البنتاغون يستبعد استخدام روسيا "الأسلحة النووية" في أوكرانيا
البنتاغون يستبعد استخدام روسيا "الأسلحة النووية" في أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "لا ترى ما يشير إلى أن روسيا ستستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا". 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T16:51+0000
2022-04-19T16:51+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "لا ترى ما يشير إلى أن روسيا ستستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا".وقال مسؤول عسكري كبير في البنتاغون خلال مؤتمر صحفي: "لم نر أي مؤشر على أن استخدام أسلحة نووية يجري النظر فيه أو وشيك".وجاء ذلك خلال رد المسؤول على طلب للتعليق على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا في هذه المرحلة من العملية الخاصة في أوكرانيا تدرس فقط خيار استخدام "الأسلحة التقليدية".وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء 19 نيسان/أبريل، عن بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي"، اليوم الثلاثاء: "تهدف العملية شرقي أوكرانيا - كما أُعلن بالفعل - إلى التحرير الكامل لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. ستستمر هذه العملية، وستبدأ الآن المرحلة التالية من هذه العملية الخاصة. ويبدو لي أنها ستكون لحظة مهمة من هذه العملية الخاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الرئاسة-التركية-لا-يمكن-إجبار-تركيا-على-الاختيار-بين-روسيا-وأوكرانيا-1061371032.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

البنتاغون يستبعد استخدام روسيا "الأسلحة النووية" في أوكرانيا

16:51 GMT 19.04.2022
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
CC0 / pixabay.com /
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "لا ترى ما يشير إلى أن روسيا ستستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا".
وقال مسؤول عسكري كبير في البنتاغون خلال مؤتمر صحفي: "لم نر أي مؤشر على أن استخدام أسلحة نووية يجري النظر فيه أو وشيك".
وجاء ذلك خلال رد المسؤول على طلب للتعليق على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا في هذه المرحلة من العملية الخاصة في أوكرانيا تدرس فقط خيار استخدام "الأسلحة التقليدية".
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وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء 19 نيسان/أبريل، عن بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي"، اليوم الثلاثاء: "تهدف العملية شرقي أوكرانيا - كما أُعلن بالفعل - إلى التحرير الكامل لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. ستستمر هذه العملية، وستبدأ الآن المرحلة التالية من هذه العملية الخاصة. ويبدو لي أنها ستكون لحظة مهمة من هذه العملية الخاصة".
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