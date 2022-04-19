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https://arabic.sputniknews.com/20220419/الرئاسة-التركية-لا-يمكن-إجبار-تركيا-على-الاختيار-بين-روسيا-وأوكرانيا-1061371032.html
الرئاسة التركية: لا يمكن إجبار تركيا على الاختيار بين روسيا وأوكرانيا
الرئاسة التركية: لا يمكن إجبار تركيا على الاختيار بين روسيا وأوكرانيا
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، "لا يمكن إجبار تركيا على الاختيار بين روسيا وأوكرانيا". 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T13:01+0000
2022-04-19T13:01+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن ألتون قوله إن "تركيا تظل عامل استقرار مهم في منطقة البحر الأسود، فموقع اسطنبول يشكل مصدرا مهما للأطراف المتصارعة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والسلام في أوكرانيا".وأشار إلى أن تداعيات الحرب في أوكرانيا "تؤثر على العالم كله، بما في ذلك تركيا".وأضاف المسؤول في إدارة أردوغان أن "تركيا تحظى بالثقة في كل من روسيا وأوكرانيا من خلال مساهمتها المخلصة والواقعية في هذه العملية، وأظهرت أنه لا يمكن إجبار أنقرة على الاختيار بين روسيا وأوكرانيا".وأردف ألتون: "أعتقد أن جميع الجهات الدولية الفاعلة قد أدركت الجاذبية والتأثير الخاصين لتركيا".وتابع: "المقاربات المطروحة في العواصم الغربية والقراءات الجيوسياسية التي تم إنشاؤها وفق قواعدهم من أجل احتقار تركيا وإدانتها قد فشلت".
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الرئاسة التركية: لا يمكن إجبار تركيا على الاختيار بين روسيا وأوكرانيا

13:01 GMT 19.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . POOL
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، "لا يمكن إجبار تركيا على الاختيار بين روسيا وأوكرانيا".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن ألتون قوله إن "تركيا تظل عامل استقرار مهم في منطقة البحر الأسود، فموقع اسطنبول يشكل مصدرا مهما للأطراف المتصارعة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والسلام في أوكرانيا".
وأشار إلى أن تداعيات الحرب في أوكرانيا "تؤثر على العالم كله، بما في ذلك تركيا".
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12:11 GMT
وأضاف المسؤول في إدارة أردوغان أن "تركيا تحظى بالثقة في كل من روسيا وأوكرانيا من خلال مساهمتها المخلصة والواقعية في هذه العملية، وأظهرت أنه لا يمكن إجبار أنقرة على الاختيار بين روسيا وأوكرانيا".
وأردف ألتون: "أعتقد أن جميع الجهات الدولية الفاعلة قد أدركت الجاذبية والتأثير الخاصين لتركيا".
وتابع: "المقاربات المطروحة في العواصم الغربية والقراءات الجيوسياسية التي تم إنشاؤها وفق قواعدهم من أجل احتقار تركيا وإدانتها قد فشلت".
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