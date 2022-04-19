https://arabic.sputniknews.com/20220419/الدبيبة-يبحث-مع-سفيرة-المملكة-المتحدة-خطة-حكومته-لإجراء-الانتخابات-1061381234.html

الدبيبة يبحث مع سفيرة المملكة المتحدة خطة حكومته لإجراء الانتخابات

الدبيبة يبحث مع سفيرة المملكة المتحدة خطة حكومته لإجراء الانتخابات

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد، خطة حكومته لإجراء الانتخابات. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T15:38+0000

2022-04-19T15:38+0000

2022-04-19T15:38+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

الانتخابات الرئاسية الليبية

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وقال بيان صادر عن الحكومة، اليوم الثلاثاء: "التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء، سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى ليبيا، السيدة كارولين هورندل".وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء، أنه "لا خيار أمامنا غير الانتخابات وتسليم الأمانة للشعب".وفي ظل الانقسامات والأزمات التي تعصف بليبيا منذ تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر، ظهرت على الساحة الليبية أخيرا أزمة جديدة، على خلفية تنازع حكومتين الشرعية.وصوّت مجلس النواب الليبي، في 10 شباط/فبراير المنصرم، بالإجماع على اختيار وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي حكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس.ورفض الدبيبة التنازل عن السلطة، مؤكدا أنه لن "يقبل أي مرحلة انتقالية جديدة أو سلطة موازية" ولن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.ولم يتم الاتفاق إلى الآن على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/رئيس-حكومة-الوحدة-الوطنية-في-ليبيا-يصل-إلى-الجزائر-على-رأس-وفد-سياسي-وأمني-هام-1061336171.html

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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الليبية