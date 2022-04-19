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الدفاع الروسية: موسكو حذرت مسبقا الغرب بأنها تملك قاعدة أدلة بشأن استفزازات فظيعة لنظام كييف
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220419/الدفاع-الروسية-سيتم-الترويج-لفيديوهات-حول-الفظائع-الروسية-في-أدويسا-عبر-وكالات-الأنباء-الأوكرانية-1061357715.html
الدفاع الروسية: سيتم الترويج لفيديوهات حول "الفظائع الروسية" في أوديسا عبر وكالات الأنباء الأوكرانية
الدفاع الروسية: سيتم الترويج لفيديوهات حول "الفظائع الروسية" في أوديسا عبر وكالات الأنباء الأوكرانية
أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه سيتم الترويج لصور ومقاطع فيديو مفبركة حول "الفظائع الروسية" في أوديسا في وكالات الأنباء الأوكرانية والغربية. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T08:23+0000
2022-04-19T08:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: سيتم الترويج لفيديوهات حول "الفظائع الروسية" في أوديسا عبر وكالات الأنباء الأوكرانية

08:23 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 19.04.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة فولنوفاخا بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية، إقليم دونباس 21 مارس 2022
مدينة فولنوفاخا بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية، إقليم دونباس 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه سيتم الترويج لصور ومقاطع فيديو مفبركة حول "الفظائع الروسية" في أوديسا في وكالات الأنباء الأوكرانية والغربية.
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