https://arabic.sputniknews.com/20220419/الدفاع-الروسية-سيتم-الترويج-لفيديوهات-حول-الفظائع-الروسية-في-أدويسا-عبر-وكالات-الأنباء-الأوكرانية-1061357715.html
الدفاع الروسية: سيتم الترويج لفيديوهات حول "الفظائع الروسية" في أوديسا عبر وكالات الأنباء الأوكرانية
الدفاع الروسية: سيتم الترويج لفيديوهات حول "الفظائع الروسية" في أوديسا عبر وكالات الأنباء الأوكرانية
أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه سيتم الترويج لصور ومقاطع فيديو مفبركة حول "الفظائع الروسية" في أوديسا في وكالات الأنباء الأوكرانية والغربية. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T08:23+0000
2022-04-19T08:23+0000
2022-04-19T08:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: سيتم الترويج لفيديوهات حول "الفظائع الروسية" في أوديسا عبر وكالات الأنباء الأوكرانية
08:23 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 19.04.2022) تابعنا عبر
أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه سيتم الترويج لصور ومقاطع فيديو مفبركة حول "الفظائع الروسية" في أوديسا في وكالات الأنباء الأوكرانية والغربية.