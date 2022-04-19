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https://arabic.sputniknews.com/20220419/الرئيس-الفلسطينى-يطلع-المبعوث-الأممي-على-التطورات-بالمنطقة-والاعتداءات-الإسرائيلية-بالقدس-1061392420.html
الرئيس الفلسطينى يطلع المبعوث الأممي على التطورات بالمنطقة و"الاعتداءات الإسرائيلية" بالقدس
الرئيس الفلسطينى يطلع المبعوث الأممي على التطورات بالمنطقة و"الاعتداءات الإسرائيلية" بالقدس
أطلع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T23:49+0000
2022-04-19T23:49+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الرئيس الفلسطيني وضع المبعوث الأممي في صورة الاعتداءات الوحشية لقوات الجيش الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني الذي يؤكد وجوب تنسيق الزوار الأجانب من غير المسلمين من خلال الأوقاف الإسلامية".وأشار الرئيس إلى أن "هذه الاعتداءات تسببت في جرح واعتقال المئات من الفلسطينيين".وأكد عباس "أهمية خلق الأفق السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة"، محذّرًا من أن "استمرار الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأعمال القتل للفلسطينيين وغيرها من الاعتداءات التي ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها أو السكوت عنها".ودعا عباس الأمم المتحدة إلى "حشد الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وسلام وأمن وكرامة في وطنه".من جهته، أكد وينسلاند أن "الأمين العام للأمم المتحدة سيواصل اتصالاته لوقف التصعيد"، مشيرًا إلى أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة حول الوضع في فلسطين يوم الاثنين المقبل 25 نيسان/ أبريل الجاري".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/إعلام-إسرائيل-تغلق-المسجد-الأقصى-أمام-دخول-اليهود-حتى-نهاية-شهر-رمضان-1061389123.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

الرئيس الفلسطينى يطلع المبعوث الأممي على التطورات بالمنطقة و"الاعتداءات الإسرائيلية" بالقدس

23:49 GMT 19.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . POOL
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أطلع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء الاثنين، على "الاعتداءات الوحشية" للجيش الإسرائيلي والمستوطنين في القدس.
رام الله - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الرئيس الفلسطيني وضع المبعوث الأممي في صورة الاعتداءات الوحشية لقوات الجيش الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني الذي يؤكد وجوب تنسيق الزوار الأجانب من غير المسلمين من خلال الأوقاف الإسلامية".
وأشار الرئيس إلى أن "هذه الاعتداءات تسببت في جرح واعتقال المئات من الفلسطينيين".
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
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19:58 GMT
وأكد عباس "أهمية خلق الأفق السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة"، محذّرًا من أن "استمرار الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأعمال القتل للفلسطينيين وغيرها من الاعتداءات التي ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها أو السكوت عنها".
ودعا عباس الأمم المتحدة إلى "حشد الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وسلام وأمن وكرامة في وطنه".
من جهته، أكد وينسلاند أن "الأمين العام للأمم المتحدة سيواصل اتصالاته لوقف التصعيد"، مشيرًا إلى أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة حول الوضع في فلسطين يوم الاثنين المقبل 25 نيسان/ أبريل الجاري".
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