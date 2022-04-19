https://arabic.sputniknews.com/20220419/العراق-يفرض-حالة-التأهب-القصوى-في-جميع-أنحاء-البلاد-1061360515.html
العراق يفرض حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء البلاد
العراق يفرض حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء البلاد
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، دخول القوات الأمنية في حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة في عموم مناطق البلاد. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T09:46+0000
2022-04-19T09:46+0000
2022-04-19T09:46+0000
العالم العربي
العراق
رفع حالة التأهب
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ونقلت وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصدر أمني عراقي قوله إنه "وحسب توجيهات المراجع العليا، فقد أدخلت جميع القوات الأمنية بمختلف صنوفها الإنذار الشديد (ج) لمدة 72 ساعة في عموم محافظات العراق".وأضاف المصدر أن "الإنذار جاء لإفشال جميع المخططات الإرهابية".يذكر أن تركيا أطلقت فجر أمس الاثنين، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الرئاسة-العراقية-تصف-العمليات-العسكرية-التركية-في-كردستان-بأنها-خرق-للسيادة-وتهديد-للأمن-القومي-1061355889.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, رفع حالة التأهب
العراق يفرض حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء البلاد
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، دخول القوات الأمنية في حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة في عموم مناطق البلاد.
ونقلت وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصدر أمني عراقي قوله إنه "وحسب توجيهات المراجع العليا، فقد أدخلت جميع القوات الأمنية بمختلف صنوفها الإنذار الشديد (ج) لمدة 72 ساعة في عموم محافظات العراق".
وأضاف المصدر أن "الإنذار جاء لإفشال جميع المخططات الإرهابية".
هذا ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع، والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر رمضان.
يذكر أن تركيا أطلقت فجر أمس الاثنين، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وعقب انطلاق العملية العسكرية
، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".