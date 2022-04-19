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https://arabic.sputniknews.com/20220419/المصالحة-الروسية-في-سوريا-جبهة-النصرة-الإرهابية-قصفت-منطقة-إدلب-السورية-مرتيين-1061391960.html
المصالحة الروسية في سوريا: "جبهة النصرة" الإرهابية قصفت منطقة إدلب السورية مرتيين
المصالحة الروسية في سوريا: "جبهة النصرة" الإرهابية قصفت منطقة إدلب السورية مرتيين
قال اللواء البحري أوليغ جورافليوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن جماعة جبهة النصرة... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T22:04+0000
2022-04-19T22:04+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل هجومين بالقصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي بمحافظة اللاذقية".وأضاف إن وحدات الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.أنشئ مركز وزارة الدفاع الروسية للمصالحة بين الأطراف المتعارضة والسيطرة على حركة اللاجئين في الجمهورية العربية السورية في فبراير 2016.وتشمل مهامها توقيع اتفاقات بشأن الجماعات المسلحة غير المشروعة والمستوطنات الفردية التي تنضم إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/مركز-المصالحة-الروسي-في-سوريا-أمريكا-وبريطانيا-تفرجان-عن-مئات-الإرهابيين-1058233319.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا

المصالحة الروسية في سوريا: "جبهة النصرة" الإرهابية قصفت منطقة إدلب السورية مرتيين

22:04 GMT 19.04.2022
© Sputnik . Bassel Shartouhتمهيد ناري يستبق اقتحام الجيش السوري لمواقع تنظيم "جبهة النصرة" في ريف حماة، سوريا
تمهيد ناري يستبق اقتحام الجيش السوري لمواقع تنظيم جبهة النصرة في ريف حماة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Bassel Shartouh
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قال اللواء البحري أوليغ جورافليوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا مرتين خلال ال 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل هجومين بالقصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي بمحافظة اللاذقية".
وأضاف إن وحدات الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.
أنشئ مركز وزارة الدفاع الروسية للمصالحة بين الأطراف المتعارضة والسيطرة على حركة اللاجئين في الجمهورية العربية السورية في فبراير 2016.
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وتشمل مهامها توقيع اتفاقات بشأن الجماعات المسلحة غير المشروعة والمستوطنات الفردية التي تنضم إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
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