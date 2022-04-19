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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220419/بايدن-يجري-اليوم-الثلاثاء-اتصالات-مع-الشركاء-لمناقشة-مواصلة-دعم-أوكرانيا-1061352603.html
بايدن يجري اليوم الثلاثاء اتصالات مع الشركاء لمناقشة مواصلة دعم أوكرانيا
بايدن يجري اليوم الثلاثاء اتصالات مع الشركاء لمناقشة مواصلة دعم أوكرانيا
يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، لعقد عدة اتصالات عبر الفيديو مع الشركاء لمناقشة مواصلة دعم أوكرانيا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T03:45+0000
2022-04-19T03:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، "سيجري الرئيس مكالمة فيديو آمنة مع الحلفاء والشركاء لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا والجهود المبذولة لمحاسبة روسيا".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين، "لا توجد خطط لدى الرئيس للذهاب إلى هناك. اسمحوا لي فقط أن أكرر هذا".وسبق أن قام عدد من القادة الأوروبيين بزيارة كييف ولقاء زيلينسكي، لكن زيارة بايدن قد تشكل تحديا أمنيا أكثر تعقيدا.هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.مع استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تستمر المساعدات الغربية بالتدفق على كييف، بما فيها أسلحة ثقيلة.هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، تقديم مساعدات عسكرية جديدة تتضمن معدات ثقيلة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، فيما زودت فرنسا أوكرانيا بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/القوات-الروسية-تعثر-على-مخبأ-به-ألغام-وقاذفات-قنابل-في-مصنع-عسكري-في-خيرسون-1061351601.html
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا

بايدن يجري اليوم الثلاثاء اتصالات مع الشركاء لمناقشة مواصلة دعم أوكرانيا

03:45 GMT 19.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، لعقد عدة اتصالات عبر الفيديو مع الشركاء لمناقشة مواصلة دعم أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، "سيجري الرئيس مكالمة فيديو آمنة مع الحلفاء والشركاء لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا والجهود المبذولة لمحاسبة روسيا".
كما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس جو بايدن لا ينوي زيارة كييف على الرغم من إلحاح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين، "لا توجد خطط لدى الرئيس للذهاب إلى هناك. اسمحوا لي فقط أن أكرر هذا".
وسبق أن قام عدد من القادة الأوروبيين بزيارة كييف ولقاء زيلينسكي، لكن زيارة بايدن قد تشكل تحديا أمنيا أكثر تعقيدا.
هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العثور على مخبأ به ألغام وقاذفات قنابل في خيرسون أخفته المخابرات الأوكرانية لمهاجمة القوات الروسية
00:32 GMT
مع استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تستمر المساعدات الغربية بالتدفق على كييف، بما فيها أسلحة ثقيلة.
هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، تقديم مساعدات عسكرية جديدة تتضمن معدات ثقيلة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، فيما زودت فرنسا أوكرانيا بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.
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