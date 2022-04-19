https://arabic.sputniknews.com/20220419/حاكم-كالينينغراد-لا-نخشى-الاستفزازات-على-الحدود-1061352224.html

حاكم كالينينغراد: لا نخشى الاستفزازات على الحدود

حاكم كالينينغراد: لا نخشى الاستفزازات على الحدود

قال حاكم منطقة كالينينغراد، أنطون عليخانوف، إنه لا يخشى الاستفزازات على الحدود. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T01:51+0000

2022-04-19T01:51+0000

2022-04-19T01:51+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

كالينينغراد

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وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "نحن لا نحد أوكرانيا، نحن على حدود بولندا وليتوانيا، لذلك لا أعتقد أنهم سيفعلون أي شيء".وأشار إلى أن نشاط طائرات الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود مع منطقة كالينينغراد كان كبيرا جدًا في بداية العملية الخاصة لحماية دونباس، والآن أصبح أقل من المعتاد، حسب قوله.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

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كالينينغراد