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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/حاكم-كالينينغراد-لا-نخشى-الاستفزازات-على-الحدود-1061352224.html
حاكم كالينينغراد: لا نخشى الاستفزازات على الحدود
حاكم كالينينغراد: لا نخشى الاستفزازات على الحدود
قال حاكم منطقة كالينينغراد، أنطون عليخانوف، إنه لا يخشى الاستفزازات على الحدود. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T01:51+0000
2022-04-19T01:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
كالينينغراد
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وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "نحن لا نحد أوكرانيا، نحن على حدود بولندا وليتوانيا، لذلك لا أعتقد أنهم سيفعلون أي شيء".وأشار إلى أن نشاط طائرات الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود مع منطقة كالينينغراد كان كبيرا جدًا في بداية العملية الخاصة لحماية دونباس، والآن أصبح أقل من المعتاد، حسب قوله.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/القوات-الروسية-تعثر-على-مخبأ-به-ألغام-وقاذفات-قنابل-في-مصنع-عسكري-في-خيرسون-1061351601.html
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كالينينغراد

حاكم كالينينغراد: لا نخشى الاستفزازات على الحدود

01:51 GMT 19.04.2022
© Sputnik . Eugene Odinokovكاتدرائية كالينينغراد
كاتدرائية كالينينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Eugene Odinokov
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قال حاكم منطقة كالينينغراد، أنطون عليخانوف، إنه لا يخشى الاستفزازات على الحدود.
وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "نحن لا نحد أوكرانيا، نحن على حدود بولندا وليتوانيا، لذلك لا أعتقد أنهم سيفعلون أي شيء".
وأشار إلى أن نشاط طائرات الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود مع منطقة كالينينغراد كان كبيرا جدًا في بداية العملية الخاصة لحماية دونباس، والآن أصبح أقل من المعتاد، حسب قوله.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العثور على مخبأ به ألغام وقاذفات قنابل في خيرسون أخفته المخابرات الأوكرانية لمهاجمة القوات الروسية
00:32 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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