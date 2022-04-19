https://arabic.sputniknews.com/20220419/رئيس-جنوب-أفريقيا-يعلن-حالة-الكارثة-الوطنية-بسبب-الفيضانات-1061357111.html
رئيس جنوب أفريقيا يعلن حالة "الكارثة الوطنية" بسبب الفيضانات
رئيس جنوب أفريقيا يعلن حالة "الكارثة الوطنية" بسبب الفيضانات
أعلنت جنوب أفريقيا، حالة الكارثة الوطنية، بسبب الفيضانات التي تجتاح البلاد. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T09:09+0000
2022-04-19T09:09+0000
2022-04-19T09:09+0000
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أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، حالة "الكارثة الوطنية" بعد أسبوع من الفيضانات المدمرة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية. وضربت الفيضانات الساحل الشرقي للبلاد، وقتلت 443 شخصا على الأقل حتى الآن. ولا يزال عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، قدرهم رئيس جنوب أفريقيا بـ48 شخصا. وتابع الرئيس أن حوالي 40 ألف شخص نزحوا من أماكنهم بسبب الفيضانات. وتسبب الأمطار الغزيرة، في أضرار كبيرة للطرق والمنازل وإمدادت الوقود والغذاء.وأعلنت جنوب إفريقيا، أمس الاثنين، نشر 10 آلاف من جنود الجيش للمساعدة في جهود الإغاثة في مقاطعة كوازولو ناتال الشرقية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رئيس جنوب أفريقيا يعلن حالة "الكارثة الوطنية" بسبب الفيضانات
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أعلنت جنوب أفريقيا، حالة الكارثة الوطنية، بسبب الفيضانات التي تجتاح البلاد.
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، حالة "الكارثة الوطنية" بعد أسبوع من الفيضانات المدمرة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية
.
وضربت الفيضانات الساحل الشرقي للبلاد، وقتلت 443 شخصا على الأقل حتى الآن.
ولا يزال عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، قدرهم رئيس جنوب أفريقيا بـ48 شخصا.
وتابع الرئيس أن حوالي 40 ألف شخص نزحوا من أماكنهم بسبب الفيضانات.
وتسبب الأمطار الغزيرة، في أضرار كبيرة للطرق والمنازل وإمدادت الوقود والغذاء.
وأعلنت جنوب إفريقيا، أمس الاثنين، نشر 10 آلاف من جنود الجيش
للمساعدة في جهود الإغاثة في مقاطعة كوازولو ناتال الشرقية.