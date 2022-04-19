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https://arabic.sputniknews.com/20220419/رئيس-جنوب-أفريقيا-يعلن-حالة-الكارثة-الوطنية-بسبب-الفيضانات-1061357111.html
رئيس جنوب أفريقيا يعلن حالة "الكارثة الوطنية" بسبب الفيضانات
رئيس جنوب أفريقيا يعلن حالة "الكارثة الوطنية" بسبب الفيضانات
أعلنت جنوب أفريقيا، حالة الكارثة الوطنية، بسبب الفيضانات التي تجتاح البلاد. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T09:09+0000
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أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، حالة "الكارثة الوطنية" بعد أسبوع من الفيضانات المدمرة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية. وضربت الفيضانات الساحل الشرقي للبلاد، وقتلت 443 شخصا على الأقل حتى الآن. ولا يزال عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، قدرهم رئيس جنوب أفريقيا بـ48 شخصا. وتابع الرئيس أن حوالي 40 ألف شخص نزحوا من أماكنهم بسبب الفيضانات. وتسبب الأمطار الغزيرة، في أضرار كبيرة للطرق والمنازل وإمدادت الوقود والغذاء.وأعلنت جنوب إفريقيا، أمس الاثنين، نشر 10 آلاف من جنود الجيش للمساعدة في جهود الإغاثة في مقاطعة كوازولو ناتال الشرقية.
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رئيس جنوب أفريقيا يعلن حالة "الكارثة الوطنية" بسبب الفيضانات

09:09 GMT 19.04.2022
© AFP 2022 / PHILL MAGAKOEفيضانات مدمرة في جنوب أفريقيا
فيضانات مدمرة في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / PHILL MAGAKOE
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أعلنت جنوب أفريقيا، حالة الكارثة الوطنية، بسبب الفيضانات التي تجتاح البلاد.
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، حالة "الكارثة الوطنية" بعد أسبوع من الفيضانات المدمرة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وضربت الفيضانات الساحل الشرقي للبلاد، وقتلت 443 شخصا على الأقل حتى الآن.
ولا يزال عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، قدرهم رئيس جنوب أفريقيا بـ48 شخصا.
وتابع الرئيس أن حوالي 40 ألف شخص نزحوا من أماكنهم بسبب الفيضانات.
وتسبب الأمطار الغزيرة، في أضرار كبيرة للطرق والمنازل وإمدادت الوقود والغذاء.
وأعلنت جنوب إفريقيا، أمس الاثنين، نشر 10 آلاف من جنود الجيش للمساعدة في جهود الإغاثة في مقاطعة كوازولو ناتال الشرقية.
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