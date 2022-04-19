https://arabic.sputniknews.com/20220419/رجل-أمريكي-يقاضي-شركته-ويحصل-على-تعويض-450-ألف-دولار-والسبب-عيد-ميلاده-1061376670.html

رجل أمريكي يقاضي شركته ويحصل على تعويض 450 ألف دولار... والسبب عيد ميلاده

رجل أمريكي يقاضي شركته ويحصل على تعويض 450 ألف دولار... والسبب عيد ميلاده

قضت محكمة بدفع مبلغ 450 ألف دولار لأحد موظفي شركة في ولاية كنتاكي، بعد أن رفض صاحب العمل طلب الموظف الذي يعاني من اضطراب القلق، بعدم الاحتفال بعيد ميلاده لأن... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T14:12+0000

2022-04-19T14:12+0000

2022-04-19T14:12+0000

العالم

هيئة المحلفين

تعويض

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وبحسب " nbcnews"، عندما تجاهلت شركة Gravity Diagnostics طلب كيفن بيرلينغ، وأقيم له احتفال مفاجئ في وقت الغداء في 7 أغسطس/آب 2019، عبّر الأخير عن انزعاجه، وبعد أيام، طُرد بيرلينغ، وفقًا لدعوى رفعها ضد الشركة في محكمة المقاطعة "كينتون".وكانت قد أظهرت وثائق المحكمة أن هيئة المحلفين وجدت أن بيرلينغ عانى من "إجراءات عمل معاكسة" بسبب إعاقته القلقية، حيث قضت هيئة المحلفين في 31 مارس/آذار، أن تدفع الشركة لموظفها مبلغ 450 ألف دولار.بدأت القصة، في أغسطس/آب 2019، عندما أخبر بيرلينغ مدير مكتبه أنه لا يريد الاحتفال بعيد ميلاده لأن ذلك سيؤدي إلى نوبة هلع، حيث تشير الدعوى، التي رفعت في عام 2019، إلى أن الشركة عادة ما تقيم احتفالات أعياد الميلاد لموظفيها في المكتب.لكن الشركة فاجأت بيرلينغ في عيد ميلاده باحتفال في غرفة الغداء، حيث كانت النتيجة أن أصيب بنوبة هلع، وسرعان ما غادر وأنهى بقية غدائه في سيارته ثم أرسل رسالة نصية إلى مديره، مستاءً من أن الشركة فشلت في تلبية طلبه. وبعد يوم من الاحتفال، تم استدعاء بيرلينغ إلى اجتماع حيث "واجه انتقادا" لرد فعله، وفقا للدعوى القضائية.وتقول الدعوى: "أثارت هذه المواجهة نوبة هلع أخرى"، مضيفة: "في ختام هذا الاجتماع ولأن المدعي أصيب بنوبة هلع، تم إرسال المدعي إلى المنزل من العمل للفترة المتبقية من 8 و9 أغسطس".

https://arabic.sputniknews.com/20220419/طبيب-جوني-ديب-يتحدث-عن-إصبع-جوني-المفقود-1061372641.html

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العالم, هيئة المحلفين, تعويض