https://arabic.sputniknews.com/20220419/غانتس-يبعث-برسالة-تهديد-لقادة-حماس-بشأن-أحداث-المسجد-الأقصى-1061382528.html

غانتس يبعث برسالة تهديد لقادة "حماس" بشأن أحداث المسجد الأقصى

غانتس يبعث برسالة تهديد لقادة "حماس" بشأن أحداث المسجد الأقصى

وجّه بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رسالة حادة إلى قادة حركة حماس، بشأن أحداث المسجد الأقصى. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T16:08+0000

2022-04-19T16:08+0000

2022-04-19T16:08+0000

المسجد الأقصى

إسرائيل

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العالم العربي

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وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، أن غانتس بعث برسالة تهديد إلى قادة حركة حماس، مؤكدا أنه في حال قرر هؤلاء القادة تقويض الاستقرار فإن الخطوات أو التساهيل التي قامت بها إسرائيل حيال تطوير الاقتصاد في قطاع غزة، سوف تنقلب عليهم.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن إسرائيل لن تسمح لما زعمه بـ"الإرهابيين" والمحرضين على العنف بإضرار الأماكن المقدسة.واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالقرب من بلدة بُرقة شمالي الضفة الغربية، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، أن "طواقمه تعاملت مع 45 إصابة في برقة، من بينها 5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 قنابل غاز بشكل مباشر، وإصابتين حروق، و35 إصابة جراء استنشاق للغاز المسيل للدموع".وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن "مواجهات اندلعت في قرية بُرقة شمالي مدينة نابلس، عقب مسيرة نظمها السكان، ردا على تنظيم المستوطنين مسيرة لمستوطنة (حومش)، المخلاة منذ عام 2005".وأغلق الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم الثلاثاء، مداخل بلدات بُرقة، وسبسطية، وبزاريا، وسيلة الظهر، بالسواتر الترابية، لتأمين مسيرة المستوطنين.

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المسجد الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي