https://arabic.sputniknews.com/20220419/غوتيريش-يدعو-روسيا-وأوكرانيا-إلى-هدنة-في-عيد-الفصح-1061381041.html
غوتيريش يدعو روسيا وأوكرانيا إلى هدنة في "عيد الفصح"
غوتيريش يدعو روسيا وأوكرانيا إلى هدنة في "عيد الفصح"
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، موسكو وكييف إلى إقامة "هدنة لعيد الفصح" لمدة أربعة أيام اعتبارًا من الخميس المقبل. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T15:34+0000
2022-04-19T15:34+0000
2022-04-19T15:34+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
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قال غوتيريش في مؤتمر صحفي: "اليوم، أدعو إلى هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في أسبوع الآلام، ابتداء من خميس العهد حتى عيد الفصح الأحد (24 أبريل/ نيسان)، لفتح عدد من الممرات الإنسانية".كما دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، أيضا إلى هدنة من العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا خلال الاحتفالات بعيد الفصح.وقال البابا، في عظة اليوم الأحد من ساحة القديس بطرس، "لا شيء يستحيل على الله، حتى أن ينهي حربا تبدو بلا نهاية. دعونا نبدأ هدنة عيد الفصح للوصول إلى السلام".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/ميدفيديف-توسع-الناتو-ليس-مجرد-كلام-ويجب-أن-نستعد-لأعمال-عدوانية-1061378697.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
غوتيريش يدعو روسيا وأوكرانيا إلى هدنة في "عيد الفصح"
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، موسكو وكييف إلى إقامة "هدنة لعيد الفصح" لمدة أربعة أيام اعتبارًا من الخميس المقبل.
قال غوتيريش في مؤتمر صحفي: "اليوم، أدعو إلى هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في أسبوع الآلام، ابتداء من خميس العهد حتى عيد الفصح الأحد (24 أبريل/ نيسان)، لفتح عدد من الممرات الإنسانية".
كما دعا بابا الفاتيكان
فرنسيس، أيضا إلى هدنة من العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا خلال الاحتفالات بعيد الفصح.
وقال البابا، في عظة اليوم الأحد من ساحة القديس بطرس، "لا شيء يستحيل على الله، حتى أن ينهي حربا تبدو بلا نهاية. دعونا نبدأ هدنة عيد الفصح للوصول إلى السلام".
وأضاف: "ننسى سبب وجودنا في العالم، ويصل بنا الأمر إلى ارتكاب أعمال وحشيّة غير منطقية. نرى ذلك في جنون الحرب، حيث نعود لكي نصلب المسيح مجدّدًا. نعم، إنَّ المسيح لا يزال يُسمر مرة أخرى على الصليب في الأمهات اللواتي يبكين الموت الظالم لأزواجهن وأبنائهنَّ. هو مصلوب في اللاجئين الذين يهربون من القنابل حاملين أطفالهم بين أذرعهم. إنه مصلوب في المسنين الذين يُتركون وحدهم ليموتوا، وفي الشباب الذين حُرموا من مستقبلهم، وفي الجنود الذين يرسلون لكي يقتلوا إخوتهم".