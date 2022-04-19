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https://arabic.sputniknews.com/20220419/فرنسا-تحاول-إقناع-الاتحاد-الأوروبي-بفرض-حظر-على-إمدادات-النفط-الروسية-1061354946.html
فرنسا تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على إمدادات النفط الروسية
فرنسا تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على إمدادات النفط الروسية
قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، إن فرنسا تحاول إقناع شركاء الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على إمدادات النفط من روسيا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T07:11+0000
2022-04-19T07:11+0000
اقتصاد
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وتحدث لومير في لقاء مع إذاعة "أوروبا 1"، قائلا: "في ضوء ما يحدث الآن في دونباس، من الضروري أكثر من أي وقت مضى إيقاف إمدادات النفط من روسيا. هذا ما نعده. إننا نحاول إقناع شركائنا الأوروبيين بذلك من أجل وقف إمدادات النفط الروسية".وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض قيود على إمدادات النفط والفحم من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.يذكر أن روسيا بدأت حملة عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وصف هدفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها لحماية الأشخاص الذين تعرضوا لإبادة جماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات، بالإضافة لنزع السلاح من أوكرانيا.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فإنه اعتبارا من 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من القدرة القتالية لأوكرانيا.
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اقتصاد

فرنسا تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على إمدادات النفط الروسية

07:11 GMT 19.04.2022
© Sputnik . Alexey Agaryshev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Alexey Agaryshev
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قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، إن فرنسا تحاول إقناع شركاء الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على إمدادات النفط من روسيا.
وتحدث لومير في لقاء مع إذاعة "أوروبا 1"، قائلا: "في ضوء ما يحدث الآن في دونباس، من الضروري أكثر من أي وقت مضى إيقاف إمدادات النفط من روسيا. هذا ما نعده. إننا نحاول إقناع شركائنا الأوروبيين بذلك من أجل وقف إمدادات النفط الروسية".

وأضاف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي: "قطع إمدادات النفط سيؤثر على تمويل الحرب في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض قيود على إمدادات النفط والفحم من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن روسيا بدأت حملة عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وصف هدفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها لحماية الأشخاص الذين تعرضوا لإبادة جماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات، بالإضافة لنزع السلاح من أوكرانيا.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فإنه اعتبارا من 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من القدرة القتالية لأوكرانيا.
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