https://arabic.sputniknews.com/20220419/لافروف-روسيا-لا-تخسر-شيئا-من-قرار-بيع-الغاز-بالروبل-وهذا-لا-يتعارض-مع-العقود-1061360102.html

لافروف: روسيا لا تخسر شيئا من قرار بيع الغاز بالروبل وهذا لا يتعارض مع العقود

لافروف: روسيا لا تخسر شيئا من قرار بيع الغاز بالروبل وهذا لا يتعارض مع العقود

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن قرار روسيا بقبول مدفوعات الغاز التي تزودها للدول الغربية بالروبل لا يتعارض مع العقود الحالية. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T09:37+0000

2022-04-19T09:37+0000

2022-04-19T09:37+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال لافروف في لقاء مع قناة "India Today": "لن تكون هناك تغييرات بالنسبة للدول الأوروبية التي تشتري الغاز منا. سبب قرارنا واضح ومفهوم تماما: تجميد الأصول الروسية باليورو، بالجنيه الإسترليني لأكثر من ثلاثمائة مليار يورو أو دولار. وبشكل أساسي، هذه الأموال كانت موجودة في البنوك الغربية بعد الطريقة التي تلقينا بها مدفوعات من الدول الغربية لإمدادات الغاز. بعبارة أخرى، لقد تلقوا الغاز وسرقوا أموالنا الخاصة".وأشار لافروف إلى أن روسيا اقترحت حلا يقضي بعدم قيام الدول الغربية بتحويل الأموال إلى حسابات شركة "غازبروم" في الخارج، ولكن ينبغي فتح حساب خاص في "غازبروم بنك"، حيث يتم تحويل مدفوعات الغاز إليه. بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء حساب مواز بالروبل في البنك، والذي سيحول العملة.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق عن توقيع مرسوم بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية.وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".

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روسيا, اقتصاد