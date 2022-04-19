https://arabic.sputniknews.com/20220419/مركز-إحصاء-يكشف-أعلى-دولة-خليجية-في-نسبة-الشفاء-من-كورونا-1061384266.html
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الثلاثاء، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T17:02+0000
2022-04-19T17:02+0000
2022-04-19T17:02+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
قطر
السعودية
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ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 113581900 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 98.2%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3595385 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3548594 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20334 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 98.7 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 98%، والكويت 99.4 %، والبحرين بنسبة 99.1 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.5 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
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العالم العربي, فيروس كورونا, قطر, السعودية
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
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كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الثلاثاء، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز
تغريدة في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 113581900 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 98.2%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج
بلغ 3595385 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3548594 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20334 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 98.7 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 98%، والكويت 99.4 %، والبحرين بنسبة 99.1 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.5 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.