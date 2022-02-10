مركز إحصاء خليجي يكشف أعلى دولة عربية في نسبة الشفاء من كورونا

ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 106.245 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 94.3%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3321437 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3056368 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20010 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 92.3 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 91.7%، والكويت 91.1 %، والبحرين بنسبة 86.1 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 96.7 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 106.245 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 94.3%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3321437 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3056368 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20010 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 92.3 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 91.7%، والكويت 91.1 %، والبحرين بنسبة 86.1 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 96.7 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا