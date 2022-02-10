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مركز إحصاء خليجي يكشف أعلى دولة عربية في نسبة الشفاء من كورونا
مركز إحصاء خليجي يكشف أعلى دولة عربية في نسبة الشفاء من كورونا
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T12:37+0000
2022-02-10T12:37+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
قطر
السعودية
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ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 106.245 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 94.3%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3321437 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3056368 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20010 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 92.3 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 91.7%، والكويت 91.1 %، والبحرين بنسبة 86.1 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 96.7 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
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العالم العربي, فيروس كورونا, قطر, السعودية

مركز إحصاء خليجي يكشف أعلى دولة عربية في نسبة الشفاء من كورونا

12:37 GMT 10.02.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEامرأة ترتدي كمامة طبية في الكويت، بعد اندلاع فيروس كورونا المستجد، 25 فبراير/ شباط 2020
امرأة ترتدي كمامة طبية في الكويت، بعد اندلاع فيروس كورونا المستجد، 25 فبراير/ شباط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 106.245 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 94.3%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3321437 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3056368 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20010 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 92.3 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 91.7%، والكويت 91.1 %، والبحرين بنسبة 86.1 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 96.7 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
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