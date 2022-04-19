https://arabic.sputniknews.com/20220419/ملك-الأردن-يعود-إلى-بلاده-بعد-رحلة-علاجية-ناجحة-في-ألمانيا-1061383995.html
ملك الأردن يعود إلى بلاده بعد رحلة علاجية ناجحة في ألمانيا
ملك الأردن يعود إلى بلاده بعد رحلة علاجية ناجحة في ألمانيا
عاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى بلاده بعد رحلة علاجية في ألمانيا أجرى خلالها عملية جراحية. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T16:57+0000
2022-04-19T16:57+0000
2022-04-19T16:57+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
ولي عهد الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
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وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "حطت طائرة الملك في مطار ماركا العسكري اليوم الثلاثاء عائدا من رحلة علاج في ألمانيا".وأضافت أن 10 طائرات حربية من نوع "إف 16" رافقت طائرة الملك في سماء عمّان قبل هبوطها.وأشارت إلى أنه كان في استقبال الملك لدى وصوله ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والأمير الحسن بن طلال وأفراد العائلة الهاشمية ورؤساء السلطات الثلاث.والثلاثاء الماضي أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني نجاح العملية الجراحية التي أجراها الملك عبد الله الثاني بأحد المستشفيات الألمانية.وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه أن "الملك عبدالله الثاني بن الحسين أجرى عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح".وتابع البيان أن الأطباء نصحوا الملك بـ"فترة راحة بعد العملية التي أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن, ولي عهد الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني
ملك الأردن يعود إلى بلاده بعد رحلة علاجية ناجحة في ألمانيا
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عاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى بلاده بعد رحلة علاجية في ألمانيا أجرى خلالها عملية جراحية.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية
"بترا": "حطت طائرة الملك في مطار ماركا العسكري اليوم الثلاثاء عائدا من رحلة علاج في ألمانيا".
وأضافت أن 10 طائرات حربية من نوع "إف 16" رافقت طائرة الملك في سماء عمّان قبل هبوطها.
وأشارت إلى أنه كان في استقبال الملك لدى وصوله ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والأمير الحسن بن طلال وأفراد العائلة الهاشمية ورؤساء السلطات الثلاث.
والثلاثاء الماضي أعلن الديوان الملكي الهاشمي
الأردني نجاح العملية الجراحية التي أجراها الملك عبد الله الثاني بأحد المستشفيات الألمانية.
وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه أن "الملك عبدالله الثاني بن الحسين أجرى عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح".
وتابع البيان أن الأطباء نصحوا الملك بـ"فترة راحة بعد العملية التي أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن".