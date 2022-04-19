هل أخطأ رجل أعمال خليجي واشترى طائرتين حقيقيتين لابنه في عيد ميلاده... "بوينغ" توضح
© AFP 2022 / Giuseppe Cacaceطائرة "بوينغ 777X"، خلال معرض "دبي للطيران 2021" في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021.
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
انتشر على مواقع التواصل بلغات عدة حول العالم، أن رجل أعمال خليجيا أراد شراء طائرتي لعبٍ لابنه في عيد ميلاده، لكنه أخطأ واشترى طائرتين حقيقيتين من دون أن يلتفت إلى ثمنهما الباهظ.
جذب هذا الخبر آلاف التفاعلات على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، بعد ذلك نشرته مواقع إخبارية، لكنه ليس صحيحا بل هو خبر ظهر لأول مرة على موقع "Thin Air Today" الساخر، في آب/ أغسطس من العام 2019، وهو موقع يوضح في أسفل كلّ صفحة أن كلّ ما يُنشر فيه هو من باب الهزل.
✅ البوست مفبرك والقصة غير حقيقية، لم يشترِ رجل أعمال خليجي طائرتين من نوع أيرباص (A350-1000) بالخطأ لابنه في عيد ميلاده، لضعفه في اللغة الإنجليزية، والخبر المنشور ساخر وغير حقيقي.#صحيح_مصر pic.twitter.com/aLCy57Clfv— صحيح مصر (@SaheehMasr) April 16, 2022
ولم تفطن مواقع إخبارية عدة، إلى أن الخبر ساخر، ونشرته دون التثبت منه، ثم عادت واعتذرت عن هذا الخطأ.
من جهته، أوضح المتحدّث باسم شركة "بوينغ"، ماثيو دفليروي، الخطوات الحقيقية التي يتم اتخاذها في حال إتمام عملية بيع طائرة.
وقال في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إنه لإتمام عمليّة بيع طائرة "ينبغي أولاً أن يكون هناك اهتمام بالشراء من طرف شركة طيران أو حكومة ما، ثم تبدأ المفاوضات حول الاحتياجات المطلوبة، ومن بعد ذلك يبدأ استدراج العروض، ومن بعدها مباحثات على الثمن قد يتدخل فيها مجلس الإدارة"، وبالتالي فإن الحديث عن شراء طائرتين عرضاً عن طريق الخطأ أمر يجافي المنطق.
وتابع "عند إتمام تحديد الثمن، تُوقّع العقود وتُحوّل الدفعة الأولى ويُتفق على جدول زمني لتسديد الباقي، ويتّفق الطرفان على موعد التسليم. أما الحديث عن تسديد ثمن طائرتين ببطاقة مصرفيّة - مثلما ادعت المنشورات - فهو غير ممكن".