https://arabic.sputniknews.com/20220419/7-رحلات-جوية-محملة-بالأسلحة-تصل-من-أمريكا-إلى-أوكرانيا-في-غضون-ساعات-1061382911.html
أمريكا تسلم مساعدات عسكرية لأوكرانيا على متن 7 رحلات جوية خلال 24 ساعة
أمريكا تسلم مساعدات عسكرية لأوكرانيا على متن 7 رحلات جوية خلال 24 ساعة
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة تعمل على تسليم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا على متن 7 رحلات جوية تصل في غضون 24... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T16:11+0000
2022-04-19T16:11+0000
2022-04-19T16:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة سترسل رحلات جوية بها مساعدات أمنية إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار من حزمة المساعدات الأخيرة التي وقعها بايدن الأسبوع الماضي".وكان مسؤول كبير في "البنتاغون" قال، إن الولايات المتحدة ستدرب الجيش الأوكراني على التعامل مع مدافع الهاوتزر الأمريكية المنقولة إليهم، وتخطط لتدريبه على أنواع أخرى من الأسلحة.إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تصريحات-روسيا-عن-مخاطر-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-لن-تثني-واشنطن-عن-موقفها-1061239378.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أمريكا تسلم مساعدات عسكرية لأوكرانيا على متن 7 رحلات جوية خلال 24 ساعة
16:11 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 16:32 GMT 19.04.2022) تابعنا عبر
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة تعمل على تسليم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا على متن 7 رحلات جوية تصل في غضون 24 ساعة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة سترسل رحلات جوية بها مساعدات أمنية إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار من حزمة المساعدات الأخيرة التي وقعها بايدن الأسبوع الماضي".
وأوضح المسؤول في وزارة الدفاع أن "الرحلات الجوية تستمر في الوصول إلى المنطقة في كييف".
وتابع أنه "وصلت طائرة أخرى أمس، وفي الـ 24 ساعة القادمة، من المتوقع وصول سبع رحلات قادمة من الولايات المتحدة إلى مسرح الأحداث في أوكرانيا، على حد قوله.
وكان مسؤول كبير في "البنتاغون" قال، إن الولايات المتحدة ستدرب الجيش الأوكراني على التعامل مع مدافع الهاوتزر الأمريكية المنقولة إليهم، وتخطط لتدريبه على أنواع أخرى من الأسلحة.
إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.