عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/7-رحلات-جوية-محملة-بالأسلحة-تصل-من-أمريكا-إلى-أوكرانيا-في-غضون-ساعات-1061382911.html
أمريكا تسلم مساعدات عسكرية لأوكرانيا على متن 7 رحلات جوية خلال 24 ساعة
أمريكا تسلم مساعدات عسكرية لأوكرانيا على متن 7 رحلات جوية خلال 24 ساعة
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة تعمل على تسليم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا على متن 7 رحلات جوية تصل في غضون 24... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T16:11+0000
2022-04-19T16:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060018309_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_332e2a9393298ebaacc8618bc1183ab3.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة سترسل رحلات جوية بها مساعدات أمنية إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار من حزمة المساعدات الأخيرة التي وقعها بايدن الأسبوع الماضي".وكان مسؤول كبير في "البنتاغون" قال، إن الولايات المتحدة ستدرب الجيش الأوكراني على التعامل مع مدافع الهاوتزر الأمريكية المنقولة إليهم، وتخطط لتدريبه على أنواع أخرى من الأسلحة.إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تصريحات-روسيا-عن-مخاطر-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-لن-تثني-واشنطن-عن-موقفها-1061239378.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060018309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0150bcb41d5627097f506f1c6d392d80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

أمريكا تسلم مساعدات عسكرية لأوكرانيا على متن 7 رحلات جوية خلال 24 ساعة

16:11 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 16:32 GMT 19.04.2022)
© REUTERS / ROMAN BALUKأعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / ROMAN BALUK
تابعنا عبرTelegram
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة تعمل على تسليم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا على متن 7 رحلات جوية تصل في غضون 24 ساعة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة سترسل رحلات جوية بها مساعدات أمنية إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار من حزمة المساعدات الأخيرة التي وقعها بايدن الأسبوع الماضي".

وأوضح المسؤول في وزارة الدفاع أن "الرحلات الجوية تستمر في الوصول إلى المنطقة في كييف".

وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تصريحات روسيا عن مخاطر المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا لن تثني واشنطن عن موقفها
15 أبريل, 16:15 GMT

وتابع أنه "وصلت طائرة أخرى أمس، وفي الـ 24 ساعة القادمة، من المتوقع وصول سبع رحلات قادمة من الولايات المتحدة إلى مسرح الأحداث في أوكرانيا، على حد قوله.

وكان مسؤول كبير في "البنتاغون" قال، إن الولايات المتحدة ستدرب الجيش الأوكراني على التعامل مع مدافع الهاوتزر الأمريكية المنقولة إليهم، وتخطط لتدريبه على أنواع أخرى من الأسلحة.
إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала