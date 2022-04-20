https://arabic.sputniknews.com/20220420/الجيش-الفرنسي-ينسحب-من-قاعدة-عسكرية-شمالي-مالي-1061399796.html
الجيش الفرنسي ينسحب من قاعدة عسكرية شمالي مالي
الجيش الفرنسي ينسحب من قاعدة عسكرية شمالي مالي
أعلن الجيش الفرنسي تسليم قاعدة غوسي الواقعة في شمال مالي إلى القوات المسلحة المالية، في خطوة كبيرة نحو خروج قوة "برخان" من البلاد. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T08:20+0000
2022-04-20T08:20+0000
2022-04-20T08:20+0000
العالم
أخبار مالي
قاعدة
الجيش الفرنسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058743233_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_3ff1a4f39a4301259ca5e1616b301e14.jpg
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل باسكال إياني إن "نقل قاعدة غوسي المتقدمة أصبح ساريا"، موضحًا أن القاعدة كانت تضم 300 جندي فرنسي.هذا وتسلمت جمهورية مالي، يوم الاثنين، الدفعة الثانية من المعدات العسكرية في إطار تعزيز القدرات القتالية للجيش، والتي شملت مروحيتين قتاليتين ورادارات حديثة.وجاء في بيان نشرته الرئاسة المالية: "في إطار تعزيز القدرات القتالية للجيش المالي، استلم رئيس الأركان العامة للجيوش اللواء عمر ديارا، يوم الاثنين 18 نيسان/ أبريل، طائرتين مروحيتين قتاليتين ورادارات للمراقبة في مطار باماكو موديبو كيتا الدولي".وأضاف البيان: "هذه الدفعة الثانية من المعدات العسكرية من روسيا التي نتلقاها هي تعبير عن شراكة مثمرة للغاية مع روسيا، كما أنها دليل على التزام الحكومة بتزويد الجيش بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية حتى يتابع تنفيذ مهامه في الدفاع عن وحدة الأراضي وحماية الناس وممتلكاتهم".هذا واستلمت مالي الدفعة الأولى من المعدات العسكرية من روسيا في 30 آذار/مارس الماضي، والتي شملت مروحيات قتالية وأحدث جيل من الرادارات، والعديد من المعدات الأخرى اللازمة لمكافحة الإرهاب.وفي الـ 11 من الشهر ذاته، بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، مع وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا، المشاريع الخاصة بالتعاون في مجال الدفاع والأمن الإقليمي في غرب أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/مالي-تتسلم-الدفعة-الثانية-من-المعدات-العسكرية-الروسية--1061322096.html
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058743233_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f487ccc25c2a026c86fec64e9b216a88.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار مالي, قاعدة, الجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي ينسحب من قاعدة عسكرية شمالي مالي
تابعنا عبر
أعلن الجيش الفرنسي تسليم قاعدة غوسي الواقعة في شمال مالي إلى القوات المسلحة المالية، في خطوة كبيرة نحو خروج قوة "برخان" من البلاد.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل باسكال إياني إن "نقل قاعدة غوسي المتقدمة أصبح ساريا"، موضحًا أن القاعدة كانت تضم 300 جندي فرنسي.
واوضح أن الموقع "تم تسليمه على حاله مع جميع الأجهزة الدفاعية وجميع المعدات... ومع البنية التحتية للثكنات كذلك. لم نقم بإخلائه".
هذا وتسلمت جمهورية مالي، يوم الاثنين، الدفعة الثانية من المعدات العسكرية في إطار تعزيز القدرات القتالية للجيش، والتي شملت مروحيتين قتاليتين ورادارات حديثة.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة المالية: "في إطار تعزيز القدرات القتالية للجيش المالي، استلم رئيس الأركان العامة للجيوش اللواء عمر ديارا، يوم الاثنين 18 نيسان/ أبريل، طائرتين مروحيتين قتاليتين ورادارات للمراقبة في مطار باماكو موديبو كيتا الدولي".
وأضاف البيان: "هذه الدفعة الثانية من المعدات العسكرية من روسيا التي نتلقاها هي تعبير عن شراكة مثمرة للغاية مع روسيا، كما أنها دليل على التزام الحكومة بتزويد الجيش بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية حتى يتابع تنفيذ مهامه في الدفاع عن وحدة الأراضي وحماية الناس وممتلكاتهم".
هذا واستلمت مالي الدفعة الأولى من المعدات العسكرية من روسيا في 30 آذار/مارس الماضي، والتي شملت مروحيات قتالية وأحدث جيل من الرادارات، والعديد من المعدات الأخرى اللازمة لمكافحة الإرهاب.
وفي الـ 11 من الشهر ذاته، بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، مع وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا، المشاريع الخاصة بالتعاون في مجال الدفاع والأمن الإقليمي في غرب أفريقيا.