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https://arabic.sputniknews.com/20220420/الكاظمي-يوجه-باعتقال-المتورطين-في-حادث-ذي-قار-1061424293.html
الكاظمي يوجه باعتقال المتورطين في حادث ذي قار
الكاظمي يوجه باعتقال المتورطين في حادث ذي قار
وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي باعتقال المجرمين المتورطين في حادث محافظة ذي قار. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T17:38+0000
2022-04-20T17:38+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقالت الوزارة إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات باعتقال "هؤلاء المجرمين وسرعة تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".وأشار البيان إلى أن الكاظمي طالب باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المفرزة الأمنية التي كانت ترافق الضحية المطلق سراحه لعدم تنفيذهم لواجباتهم وتقاعسهم عن أداء مهام عملهم.وفي وقت سابق اليوم، أعلن محافظ ذي قار جنوبي العراق محمد هادي الغزي، اليوم الأربعاء، فرض حظر للتجول في قضاء الشطرة التابع للمحافظة على خلفية اشتباكات عشائرية مسلحة أدت إلى مقتل مدير استخبارات قيادة عمليات سومر.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار، في بيان، أن "محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي الغزي قد أعلن حظرا شاملا للتجول في قضاء الشطرة شمالي المحافظة ابتداء من صباح اليوم وحتى إشعار آخر في الوقت الذي وجه فيه بإطلاق عملية أمنية في المدينة لملاحقة العابثين بالأمن فيها" .ولفت إلى أن التوجيه "جاء في إطار إجراءات استعادة الأمن وفرض القانون في القضاء على خلفية اشتباكات عشائرية مسلحة وقعت في المدينة، مساء أمس الثلاثاء"، لافتا إلى أن المحافظ "أمر بإطلاق عملية أمنية لملاحقة العابثين في الأمن في المدينة باسم الشهيد (علي جميل) والذي استشهد أثناء أداء الواجب، على أن تنفذ العملية بدعم من فوج من مكافحة الإرهاب وفوجين من القوات الخاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220420/فرض-حظر-التجول-في-قضاء-الشطرة-التابع-لمحافظة-ذي-قار-العراقية-على-خلفية-اشتباكات-قبلية-1061412485.html
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أخبار العراق اليوم

الكاظمي يوجه باعتقال المتورطين في حادث ذي قار

17:38 GMT 20.04.2022
© REUTERS / POOL مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020
 مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / POOL
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وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي باعتقال المجرمين المتورطين في حادث محافظة ذي قار.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
قوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
فرض حظر التجول في قضاء "الشطرة" التابع لمحافظة ذي قار العراقية على خلفية اشتباكات قبلية
13:21 GMT
وقالت الوزارة إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات باعتقال "هؤلاء المجرمين وسرعة تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وأشار البيان إلى أن الكاظمي طالب باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المفرزة الأمنية التي كانت ترافق الضحية المطلق سراحه لعدم تنفيذهم لواجباتهم وتقاعسهم عن أداء مهام عملهم.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن محافظ ذي قار جنوبي العراق محمد هادي الغزي، اليوم الأربعاء، فرض حظر للتجول في قضاء الشطرة التابع للمحافظة على خلفية اشتباكات عشائرية مسلحة أدت إلى مقتل مدير استخبارات قيادة عمليات سومر.
وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار، في بيان، أن "محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي الغزي قد أعلن حظرا شاملا للتجول في قضاء الشطرة شمالي المحافظة ابتداء من صباح اليوم وحتى إشعار آخر في الوقت الذي وجه فيه بإطلاق عملية أمنية في المدينة لملاحقة العابثين بالأمن فيها" .
ولفت إلى أن التوجيه "جاء في إطار إجراءات استعادة الأمن وفرض القانون في القضاء على خلفية اشتباكات عشائرية مسلحة وقعت في المدينة، مساء أمس الثلاثاء"، لافتا إلى أن المحافظ "أمر بإطلاق عملية أمنية لملاحقة العابثين في الأمن في المدينة باسم الشهيد (علي جميل) والذي استشهد أثناء أداء الواجب، على أن تنفذ العملية بدعم من فوج من مكافحة الإرهاب وفوجين من القوات الخاصة".
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