https://arabic.sputniknews.com/20220420/بوكا-جونيورز-يركب-أجهزة-تجعل-ملعبه-يهتز-لتدريب-لاعبيه-على-المباريات-الحماسية-فيديو-1061403872.html
بوكا جونيورز يركب أجهزة تجعل ملعبه يهتز لتدريب لاعبيه على المباريات الحماسية... فيديو
بوكا جونيورز يركب أجهزة تجعل ملعبه يهتز لتدريب لاعبيه على المباريات الحماسية... فيديو
قرر نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، استخدام تقنية جديدة تساعد لاعبيه على التكيف مع أجواء الملعب الصاخبة والحماسية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T10:25+0000
2022-04-20T10:25+0000
2022-04-20T10:25+0000
رياضة
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وجاء في مقطع فيديو بثه النادي: "يجب أن تكون مستعدا للعب باسم بوكا. نجهز الناشئين الذين سينضمون غدا لصفوف الفريق الأول. نحن نجهزهم لكرة القدم.. ونفسيا أيضا".وقال نائب رئيس النادي خوان رومان ريكيلمي في مقطع فيديو، إنه من المعروف أن "استاد بومبونيرا الخاص ببوكا يهتز عندما يقفز المشجعون معا في المباريات الكبيرة، لكن التجربة يمكن أن تكون غير مريحة للاعبين الناشئين والشباب".وأوضح أن النادي قام مؤخرا بتركيب سلسلة من الأجهزة التي تولد الهواء المضغوط ما يؤدي لاهتزاز ملاعب التدريب.ووفقا له، ترتبط الأجهزة بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للنادي، لذلك عندما يضغط المشجعون على كلمة "إعجاب"، يحوّل النادي ذلك إلى هزة في ملعب التدريب.يذكر أن لدى بوكا جونيورز الذي يوجد مقره في بوينس آيرس، 4.5 مليون متابع على تويتر و6.4 مليون على إنستغرام و8.7 مليون على فيسبوك.ويعد بوكا أحد أكبر الفرق في أمريكا الجنوبية، ولديه مجموعة من المشجعين الأكثر حماسا في العالم.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
بوكا جونيورز يركب أجهزة تجعل ملعبه يهتز لتدريب لاعبيه على المباريات الحماسية... فيديو
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قرر نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، استخدام تقنية جديدة تساعد لاعبيه على التكيف مع أجواء الملعب الصاخبة والحماسية.
وجاء في مقطع فيديو بثه النادي: "يجب أن تكون مستعدا للعب باسم بوكا. نجهز الناشئين الذين سينضمون غدا لصفوف الفريق الأول. نحن نجهزهم لكرة القدم.. ونفسيا أيضا".
وقال نائب رئيس النادي خوان رومان ريكيلمي في مقطع فيديو، إنه من المعروف أن "استاد بومبونيرا الخاص ببوكا يهتز عندما يقفز المشجعون معا في المباريات الكبيرة، لكن التجربة يمكن أن تكون غير مريحة للاعبين الناشئين والشباب".
وأضاف: "هذا لا يحدث في أي مكان آخر. إنه الاستاد الوحيد الذي يتحرك. يمكنك عندما تكون هناك أن تشعر بأن الملعب يتحرك".
وأوضح أن النادي قام مؤخرا بتركيب سلسلة من الأجهزة التي تولد الهواء المضغوط ما يؤدي لاهتزاز ملاعب التدريب.
ووفقا له، ترتبط الأجهزة بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي
للنادي، لذلك عندما يضغط المشجعون على كلمة "إعجاب"، يحوّل النادي ذلك إلى هزة في ملعب التدريب.
يذكر أن لدى بوكا جونيورز
الذي يوجد مقره في بوينس آيرس، 4.5 مليون متابع على تويتر و6.4 مليون على إنستغرام و8.7 مليون على فيسبوك.
ويعد بوكا أحد أكبر الفرق في أمريكا الجنوبية، ولديه مجموعة من المشجعين الأكثر حماسا في العالم.