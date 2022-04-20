https://arabic.sputniknews.com/20220420/دخول-الأسطورة-البرازيلية-بيليه-المستشفى-1061411154.html
دخول الأسطورة البرازيلية بيليه المستشفى
دخول الأسطورة البرازيلية بيليه المستشفى
أفادت تقارير إعلامية في البرازيل أن الأسطورة، لاعب كرة القدم البرازيلي السابق بيليه، دخل إلى المستشفى مرة أخرى لمتابعة العلاج الذي يخضع له من مرض عضال. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T12:47+0000
2022-04-20T12:47+0000
2022-04-20T12:47+0000
رياضة
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وقال الفريق الطبي المرافق لنجم كرة القدم السابق إن "بيليه، البالغ من العمر 81 عاما، دخل المستشفى في ساو باولو مرة أخرى ليلة الاثنين بشكل روتيني، حيث يواصل العلاج من الورم الذي تم اكتشافه في أيلول (سبتمبر) 2021، والذي خضع على إثره لعملية جراحية في نفس المركز الصحي.وأضاف: "حالته السريرية جيدة ومستقرة وسيخرج من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة".بالإضافة إلى الورم، تدهورت صحة بيليه في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات في العمود الفقري والفخذ والركبة، مما قلل من قدرته على الحركة وأجبره على الخضوع لعملية جراحية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
دخول الأسطورة البرازيلية بيليه المستشفى
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أفادت تقارير إعلامية في البرازيل أن الأسطورة، لاعب كرة القدم البرازيلي السابق بيليه، دخل إلى المستشفى مرة أخرى لمتابعة العلاج الذي يخضع له من مرض عضال.
وقال الفريق الطبي المرافق لنجم كرة القدم السابق إن "بيليه، البالغ من العمر 81 عاما، دخل المستشفى في ساو باولو مرة أخرى ليلة الاثنين بشكل روتيني، حيث يواصل العلاج من الورم الذي تم اكتشافه في أيلول (سبتمبر) 2021، والذي خضع على إثره لعملية جراحية في نفس المركز الصحي.
وأضاف: "حالته السريرية جيدة ومستقرة وسيخرج من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة".
بالإضافة إلى الورم، تدهورت صحة بيليه في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات في العمود الفقري والفخذ والركبة، مما قلل من قدرته على الحركة وأجبره على الخضوع لعملية جراحية.