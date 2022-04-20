https://arabic.sputniknews.com/20220420/رافضا-الحديث-عن-تبادل-للأسرى-جونسون-يطلب-من-روسيا-معاملة-السجناء-البريطانيين-برأفة-1061417099.html
"رافضا الحديث عن تبادل للأسرى"... جونسون يطلب من روسيا معاملة السجناء البريطانيين برأفة
"رافضا الحديث عن تبادل للأسرى"... جونسون يطلب من روسيا معاملة السجناء البريطانيين برأفة
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السلطات الروسية إلى معاملة السجناء البريطانيين في أوكرانيا "معاملة إنسانية ورحيمة". 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T14:34+0000
2022-04-20T14:34+0000
2022-04-20T14:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وصرح جونسون معلقا على الموقف مع المرتزق البريطاني أيدن أسلين، الذي قال إنه قرر الاستسلام لأن فلاديمير زيلينسكي وحكومة أوكرانيا تركوا الجيش لمصيرهم. في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة The New York Times الأمريكية سابقا أنه يمكن أن تؤكد صحة تسجيل الفيديو لمجزرة قوات الأمن الأوكرانية ضد أسرى وجرحى من الجنود الروس. في وقت سابق أشار أسلين في مقطع مصور، إلى أن كل شيء كان على ما يرام مع السجناء. كما توجه إلى زيلينسكي، قائلاً إن الجيش لم يمنح أدنى فرصة لمغادرة ماريوبول، ودعا إلى "التخلي عن دونباس وشبه جزيرة القرم". ووجه أسلين وشون بينر، على الهواء من قناة "روسيا 1 " التلفزيونية، رسالة إلى جونسون بطلب المساعدة في مبادلة السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك، وتوجهت زوجة ميدفيدتشوك، أوكسانا مارشينكو، إلى أقارب الآسيرين البريطانيين بمبادلتها بزوجها. في وقت سابق، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن أيدن إيسلين من مدينة نيوارك أون ترينت، الذي قاتل في ماريوبول إلى جانب القوات الأوكرانية، أُجبر على الاستسلام مع وحدته.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
"رافضا الحديث عن تبادل للأسرى"... جونسون يطلب من روسيا معاملة السجناء البريطانيين برأفة
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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السلطات الروسية إلى معاملة السجناء البريطانيين في أوكرانيا "معاملة إنسانية ورحيمة".
وصرح جونسون معلقا على الموقف مع المرتزق البريطاني أيدن أسلين، الذي قال إنه قرر الاستسلام لأن فلاديمير زيلينسكي وحكومة أوكرانيا تركوا الجيش لمصيرهم.
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة The New York Times الأمريكية سابقا أنه يمكن أن تؤكد صحة تسجيل الفيديو لمجزرة قوات الأمن الأوكرانية ضد أسرى وجرحى من الجنود الروس.
وقال جونسون: "ندعو الدولة الروسية إلى معاملة الأسرى بإنسانية ورحمة".مشددا على أن بريطانيا لا تشجع مشاركة مواطنيها في الصراع في أوكرانيا، وذكّر بأن أسلين خدم في الجيش الأوكراني منذ عدة سنوات. في الوقت نفسه، لم يثر رئيس الوزراء موضوع تبادل الأسرى.
في وقت سابق أشار أسلين في مقطع مصور، إلى أن كل شيء كان على ما يرام مع السجناء. كما توجه إلى زيلينسكي، قائلاً إن الجيش لم يمنح أدنى فرصة لمغادرة ماريوبول، ودعا إلى "التخلي عن دونباس وشبه جزيرة القرم". ووجه أسلين وشون بينر، على الهواء من قناة "روسيا 1 " التلفزيونية، رسالة إلى جونسون بطلب المساعدة
في مبادلة السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك، وتوجهت زوجة ميدفيدتشوك، أوكسانا مارشينكو، إلى أقارب الآسيرين البريطانيين بمبادلتها بزوجها.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن أيدن إيسلين من مدينة نيوارك أون ترينت، الذي قاتل في ماريوبول إلى جانب القوات الأوكرانية، أُجبر على الاستسلام مع وحدته.